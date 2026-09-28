Docentes tucumanos deben verificar y actualizar su domicilio en el sistema SIMe

Según comunicó la Junta de Clasificación Inicial y Primaria, los educadores deben corroborar que el domicilio registrado en el Sistema de Información del Ministerio de Educación (SIMe) coincida exactamente con el domicilio que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La medida busca evitar inconvenientes al momento de realizar el trámite de inscripción o reinscripción, garantizando que los datos personales se encuentren actualizados y sean correctos dentro del sistema.

Desde el organismo aclararon que, en caso de detectar diferencias entre el domicilio registrado en SIMe y el consignado en el DNI, los docentes deberán dirigirse a la Dirección de Personal del Ministerio de Educación, ubicada en Avenida Sarmiento 850, llevando el DNI físico para efectuar la rectificación correspondiente.

Las autoridades recomendaron realizar la verificación a la mayor brevedad posible para evitar demoras cuando se habilite oficialmente la convocatoria.

Dato importante: La actualización de datos personales es un requisito fundamental para completar correctamente los trámites vinculados a la inscripción y reinscripción docente en el próximo padrón.