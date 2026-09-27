martes 29 de septiembre de 2026
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27 Sep 2026 🔥 tendencia

Hacían willy en una moto y un menor cayó duramente al pavimento en la Villa Nueva: Fue hospitalizado

El hecho ocurrió alrededor de las 22:25 en la esquina de 24 de Septiembre y Lucas Córdoba. Defensa Civil asistió al adolescente y dio aviso al 107 para su traslado.

Un menor de 13 años sufrió una caída mientras circulaba en una motocicleta y debió ser trasladado al Hospital Regional General Lamadrid de Monteros para recibir atención médica.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:25, en la intersección de calle 24 de Septiembre y Lucas Córdoba. Según las primeras informaciones, aportada a MONTERIZOS por testigos de hecho, menores hacían "jueguitos" y el acompañante cayó pesadamente a la cinta asfáltica. La motocicleta se dirigía en sentido este - oeste, cuando ocurrió el percance.

Ante la situación, se dio aviso al 107, que intervino para realizar el traslado del adolescente al Hospital Regional General Lamadrid para su atención. En el lugar trabajaron Defensa Civil, personal del 107 y efectivos policiales.

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