Tucumán negocia con Nación una compensación eléctrica de al menos 70% entre octubre y marzo

l gobernador Osvaldo Jaldo destacó este lunes el avance de las gestiones para que Tucumán acceda a una compensación en las tarifas de energía durante los meses de mayor consumo y remarcó que la Provincia trabaja con el Gobierno nacional para poner en marcha el nuevo régimen de “Zonas Cálidas”. Tras la sanción de la reforma del sistema de subsidios en el Congreso, el Ejecutivo tucumano busca que el beneficio comience a aplicarse durante el próximo período de altas temperaturas.

Jaldo sostuvo que el reclamo de Tucumán y de las provincias del norte apunta a establecer un criterio más equitativo en la distribución de las compensaciones energéticas. El gobernador recordó que históricamente las provincias del sur cuentan con beneficios asociados a las bajas temperaturas y planteó que el norte también necesita un mecanismo de compensación debido al fuerte incremento del consumo eléctrico durante el verano.

“Como se calefacciona al sur del país, ¿por qué no empezamos a refrigerar el norte del país?”, planteó Jaldo, al defender la iniciativa.

El mandatario aclaró que el planteo no implica quitar las compensaciones a los usuarios del sur que realmente las necesitan, sino extender un criterio similar al norte, donde las altas temperaturas generan un aumento significativo en el uso de aires acondicionados y ventiladores.

Abad confirmó que buscan llevar el subsidio al 70%

En ese marco, el ministro de Economía, Daniel Abad, brindó detalles sobre las negociaciones que lleva adelante la Provincia con Nación para definir cómo se instrumentará el nuevo esquema.

Abad explicó que mantiene conversaciones con la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete de la Nación para terminar de definir la resolución que permitirá aplicar la compensación.

“Estamos trabajando justamente con el Gobierno nacional, la Secretaría de Energía de la Nación y la Jefatura de Gabinete” para que la resolución habilite en Tucumán una ventana de aplicación entre octubre y marzo, explicó.

El ministro precisó además que actualmente el subsidio alcanza al 50% y que la expectativa de la Provincia es elevarlo como mínimo al 70%.

“Hoy el subsidio está en el 50%. Nosotros estamos trabajando según una expectativa mínima del 70%, con una ventana de octubre a marzo”, señaló.

Abad explicó que originalmente "estaba prevista una ventana de noviembre a febrero. Yo hice el planteo que sea de octubre o noviembre. Tucumán es caluroso y esto empieza en octubre, así que estamos trabajando sobre eso”, afirmó.

Otro de los puntos que confirmó Abad es que la propuesta que se encuentra en discusión contempla que la compensación alcance a todos los usuarios, sin limitarla a una determinada categoría.

Ante una consulta sobre el alcance del beneficio, el ministro respondió: “Sí, para todas las tarifas”.

De concretarse la propuesta en los términos que plantea Tucumán, la compensación se aplicaría durante los meses de mayor demanda energética y alcanzaría a los distintos usuarios del servicio eléctrico.

Un esquema para todo el norte

Abad también remarcó que la iniciativa "no tan solo es para Tucumán, es para todo el norte". En esa linea, el ministro aseguró que las autoridades provinciales ya expusieron ante funcionarios nacionales la situación particular de la región y que las propuestas fueron recibidas favorablemente. “Hemos planteado la realidad nuestra y han sido bien recepcionadas las inquietudes, las sugerencias”, sostuvo.

Ahora, el Gobierno tucumano espera que finalicen las negociaciones para que se emita la resolución correspondiente y comience a aplicarse el nuevo esquema. “Estamos esperando culminar estas negociaciones para que se dicte la resolución y empiece a funcionar el subsidio o compensación, se llama técnicamente, a pleno”, señaló Abad.

Jaldo reivindicó el voto de los representantes tucumanos

Durante la conferencia, Jaldo también destacó el acompañamiento de los legisladores tucumanos a la reforma sancionada por el Congreso. Remarcó que los tres diputados nacionales del Bloque Independencia y las dos senadoras vinculadas al Gobierno provincial votaron a favor de la iniciativa.

El gobernador sostuvo que los representantes de Tucumán deben defender los intereses de la provincia y consideró que la sanción de la ley permite avanzar hacia una compensación que tenga en cuenta las particularidades climáticas del norte.

“Nosotros hemos priorizado Tucumán. Nosotros nos la jugamos por Tucumán”, afirmó.

Con la sanción legislativa ya concretada, el próximo paso será la reglamentación por parte del Gobierno nacional. Mientras tanto, la Provincia continúa las negociaciones para definir el porcentaje definitivo de la compensación, el período de aplicación y las condiciones bajo las cuales el beneficio llegará a los usuarios tucumanos.