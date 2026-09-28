Después del calor, llegó el alivio a Monteros: granizo, truenos, relámpagos y una fuerte tormenta

Después de varias jornadas de intenso calor, con el record de lo que va en el año, el alivio llegó a Monteros con una fuerte tormenta, acompañada por truenos, relámpagos y caída de granizo.

La tormenta sorprendió a los monterizos durante la tarde y dejó granizo de leve magnitud en distintos sectores de la ciudad, además de una intensa actividad eléctrica.

La jornada había estado marcada por la elevada humedad, que llegó a valores cercanos al 95%, mientras que la temperatura alcanzó los 32,6 °C a las 13:21, según los registros de la Estación Meteorológica del INTA Monteros.

El cambio de las condiciones se produjo luego de varias horas de calor y humedad, generando un marcado contraste en la ciudad con la llegada de la tormenta.

En tanto, el meteorólogo Cristofer Brito informó que ya se estaban generando tormentas localmente fuertes sobre el oeste de Yerba Buena y San Miguel de Tucumán. Además, señaló que durante las próximas horas las tormentas podrían extenderse al resto de la provincia.