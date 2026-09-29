Paro docente de la UNT por 72 horas, por reclamo salarial

Los docentes universitarios realizarán un paro nacional de 72 horas desde mañana 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, en el marco del conflicto salarial con el Gobierno nacional y como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria. La medida fue resuelta por el Plenario de Conadu Histórica, en confluencia con Conadu.

En Tucumán, desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) plantearon la necesidad de profundizar el plan de lucha y cuestionaron la modalidad de la protesta. La secretaria general del gremio, Anahí Rodríguez, explicó a LA GACETA que la propuesta de realizar una huelga por tiempo indefinido fue discutida en la última asamblea, aunque finalmente no logró imponerse en el plenario nacional.

“Nosotros consideramos que hay que ir a un proceso más profundo en la lucha universitaria, es decir, abrir un proceso huelguístico porque estamos en momentos decisivos. Por un lado, a nivel de la vida académica, está terminando el ciclo dentro de las universidades y escuelas preuniversitarias. Ahora es cuando tenemos que hacer mayor presión”, afirmó.

La dirigente vinculó esa postura con la intimación realizada por la Justicia al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. “Teniendo en cuenta esta intimación que hace la Justicia al Poder Ejecutivo nacional, hay que golpear con todo. No esperar, no ir con paros progresivos ni rotativos, sino ir a un proceso huelguístico por tiempo indefinido, hasta que el Gobierno efectivamente cumpla con la ley de financiamiento”, sostuvo.

Según publicó Conadu Histórica, la medida cautelar implica la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a salarios y becas. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, intimó el 21 de septiembre al Ejecutivo a cumplir en un plazo de cinco días, que vence este miércoles 30.

Una provocación

Rodríguez también cuestionó la negociación salarial desarrollada la semana pasada. “La paritaria fue una provocación, con un ofrecimiento cero, y además tenemos la presentación del presupuesto para 2027, que es un presupuesto de ajuste que pretende liquidar la universidad pública”, afirmó.

La secretaria general de Adiunt remarcó que, pese a que su propuesta no fue la que prevaleció, el gremio tucumano acompañará la medida nacional. “Por disciplina sindical vamos a convocar a este paro de 72 horas y seguiremos el debate dentro de Conadu Histórica y también con otras asociaciones de base que han votado y tienen mandato para profundizar las acciones del plan de lucha”, indicó.





