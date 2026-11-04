Horror en El Cadillal: denuncian que envenenaron a más de 15 perros y temen que haya más víctimas

Una grave situación de maltrato animal generó preocupación e indignación entre los vecinos de El Cadillal. Habitantes del Loteo Abad, en Villa del Parque, denunciaron que más de 15 perros murieron presuntamente envenenados y solicitaron que se investigue para identificar a los responsables.

De acuerdo con el escrito presentado el martes 3 de noviembre, los hechos comenzaron a advertirse durante el fin de semana. Entre los animales muertos hay perros callejeros y mascotas que tenían dueño. Además, los vecinos temen que el número de víctimas aumente, ya que todavía hay animales desaparecidos.

A partir de testimonios y de la revisión de cámaras de seguridad particulares, los denunciantes señalaron que una camioneta Toyota Hilux oscura habría circulado frente a distintas viviendas el sábado 31 de octubre, alrededor de las 19.30. Según las imágenes, el vehículo habría pasado en tres oportunidades por un mismo domicilio.

En una de esas ocasiones, una persona habría arrojado un objeto o alimento. En otra, habría dejado trozos de comida o una sustancia en el suelo, cerca de un perro callejero. Según la denuncia, el animal se acercó, ingirió lo que había sido arrojado y comenzó a tambalearse.

Los vecinos también aseguraron haber observado en otras filmaciones a perros con síntomas similares antes de morir. Los testimonios describen un cuadro que se habría repetido: los animales salían al exterior, comenzaban a sufrir convulsiones, presentaban espuma en la boca e incontinencia y posteriormente fallecían.

Como parte de las pruebas, los habitantes del barrio adjuntaron videos de cámaras de seguridad, fotografías de los animales muertos y un informe veterinario correspondiente a un perro que logró sobrevivir, en el que se habría confirmado un cuadro de envenenamiento.

Ante la gravedad de lo ocurrido, solicitaron que se preserve y recopile el material audiovisual para identificar al propietario del vehículo y determinar quiénes serían los responsables. También pidieron que se realicen rastrillajes para retirar posibles restos de sustancias tóxicas que puedan representar un peligro para otros animales y para las personas, especialmente los niños.

La preocupación de los vecinos no se limita a las mascotas. Advirtieron que la presencia de posibles elementos tóxicos en la vía pública representa un riesgo para quienes viven y circulan por el sector, y reclamaron que la investigación avance con celeridad.

La denuncia fue presentada en el marco de la Ley 14.346 de protección animal. Mientras esperan respuestas de las autoridades, los habitantes de Loteo Abad buscan visibilizar lo sucedido y evitar que se registren nuevas muertes.