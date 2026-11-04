miércoles 4 de noviembre de 2026
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4 Nov 2026

Entre hoy y el viernes habrá lluvias, sol y nubosidad variable en Tucumán

El pronóstico oficial de este miércoles 4 de noviembre anuncia tormentas fuertes y una máxima de apenas 21°. Las lluvias persistirán el jueves y recién el viernes mejorarán las condiciones, con cielo entre nubes y sol.


Este miércoles 4 de noviembre se presenta en Tucumán con tiempo inestable y tormentas durante gran parte de la jornada, según el pronóstico oficial actualizado a las 05:35 horas.

La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de apenas 21°C, con una jornada húmeda y sin grandes cambios térmicos.

Así estará el miércoles por tramos:

Mañana: Tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación de 70 a 100%. Temperatura de 20°C, viento del sur de 13 a 22 km/h.

Tarde: Continuarán las tormentas fuertes, con probabilidad de precipitación de 70 a 100%. Temperatura de 21°C, viento del sur de 13 a 22 km/h.

Noche: Tormentas aisladas, con probabilidad de precipitación que bajará a 10 a 40%. Temperatura de 21°C, viento del noreste de 7 a 12 km/h.

Cómo sigue el resto de la semana:

Jueves: Persistirán las lluvias en gran parte de la provincia. Será una jornada todavía inestable, por lo que se recomienda mantener la precaución al circular y estar atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional.

Viernes: Se espera una mejora en las condiciones del tiempo, con cielo entre nubes y sol y el progresivo alejamiento de las precipitaciones.

Se recomienda a los vecinos circular con precaución, evitar salir si no es necesario durante las tormentas, y mantenerse informados ante posibles alertas oficiales.

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