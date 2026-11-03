martes 3 de noviembre de 2026
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3 Nov 2026

Monteros quedó segundo en el medallero de los Juegos Estudiantiles Tucumán 2026

El departamento obtuvo 42 medallas en la instancia provincial: 20 de oro, 10 de plata y 12 de bronce. La participación reunió a estudiantes de distintas instituciones y disciplinas. Además, la Escuela Normal Superior Julio A. Roca se destacó entre los campeones municipales.

Monteros tuvo una destacada participación en los Juegos Estudiantiles Tucumán (JET) 2026 y se ubicó en el segundo lugar del medallero provincial. El departamento consiguió un total de 42 preseas, distribuidas en 20 medallas de oro, 10 de plata y 12 de bronce.

El Ministerio de Educación compartió el Medallero Oficial San Miguel de Tucumán encabezó la clasificación con 52 medallas, mientras que Monteros quedó por delante de Concepción, que alcanzó 28. El podio se completó con el departamento monterizo en el segundo puesto.

Los Juegos Estudiantiles son un proyecto de la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación de Tucumán. Según explicó Pablo Macian, coordinador de la Dirección y responsable de los JET, la edición 2026 convocó a estudiantes de los niveles primario y secundario de toda la provincia.

“Este es un proyecto que depende de la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación, que está a cargo de la profesora Lana Otero en la dirección y, bueno, del ministerio de la profesora Montaldo”, comentó Macián a MONTERIZOS.

El coordinador señaló que en el nivel secundario participaron alrededor de 32.000 estudiantes de los 19 municipios, en las categorías Sub-13, Sub-16 y Sub-19. Monteros tuvo una importante presencia en las tres divisiones, tanto en la instancia zonal como en la final provincial, a la que accedieron los ganadores de cada municipio o departamento.

Macian también adelantó que los campeones de la categoría Sub-16 tendrán la posibilidad de competir la próxima semana en los Juegos Estudiantiles Interprovinciales, donde se medirán con representantes de Salta.

La organización informó además que los JET 2026 contaron con 510 escuelas participantes, 105 profesores de Educación Física a cargo del proyecto y 5.070 docentes acompañando a sus alumnos. En total, se recorrieron 19 municipios y más de 3.070 kilómetros para desarrollar las actividades.

A continuación, el listado de los campeones de las escuelas de Monteros consignados en el registro de resultados.

Listado completo de campeones de Monteros

EscuelaDisciplinaCategoríaRamaCampeón/a
Escuela Normal Superior Tte. Gral. Julio A. RocaAtletismo – 150 mSub-13FemeninoAndrea Renata
Escuela Normal Superior Tte. Gral. Julio A. RocaAtletismo – 600 mSub-16MasculinoAlderetes Alcaraz Lauro
Escuela Normal Superior Tte. Gral. Julio A. RocaAtletismo – Posta 4x100Sub-16FemeninoEquipo
Escuela Normal Superior Tte. Gral. Julio A. RocaAtletismo – Posta 4x400Sub-19FemeninoEquipo
Escuela Normal Superior Tte. Gral. Julio A. RocaGimnasia masculinaSub-13MasculinoRodríguez Leonel
Escuela Normal Superior Tte. Gral. Julio A. RocaTenisSub-13MasculinoCruz Pedraza Tobías
Escuela Normal Superior Tte. Gral. Julio A. RocaTenisSub-16MasculinoBuffo Medina Augusto
Escuela Normal Superior Tte. Gral. Julio A. RocaVóleySub-13FemeninoEquipo
Escuela Normal Superior Tte. Gral. Julio A. RocaVóleySub-16FemeninoEquipo
Escuela Normal Superior Tte. Gral. Julio A. RocaVóleySub-16MasculinoEquipo
Secundaria El CercadoAtletismo – Salto en largoSub-13MasculinoArias Alan
Secundaria El CercadoAtletismo – Posta 4x100Sub-16MasculinoEquipo
Secundaria El CercadoAtletismo – Posta 5x80Sub-13MasculinoEquipo
Escuela Media de León RougesAtletismo – DiscoSub-13MasculinoDíaz Josué
Escuela Media de León RougesAtletismo – JabalinaSub-16MasculinoJuárez Andrés
Escuela Superior de Comercio Gral. San MartínAtletismo – JabalinaSub-13FemeninoLobo María Sofía
Escuela Superior de Comercio Gral. San MartínBásquetSub-16MasculinoEquipo
Escuela Secundaria Capitán CáceresVóleySub-13MasculinoEquipo
Escuela Secundaria Fray Mamerto EsquiúAtletismo – DiscoSub-13FemeninoPérez Aylen
Escuela Secundaria Los RojosAtletismo – 1500 mSub-16FemeninoCollante Ludmila

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