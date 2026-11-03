Monteros quedó segundo en el medallero de los Juegos Estudiantiles Tucumán 2026

Monteros tuvo una destacada participación en los Juegos Estudiantiles Tucumán (JET) 2026 y se ubicó en el segundo lugar del medallero provincial. El departamento consiguió un total de 42 preseas, distribuidas en 20 medallas de oro, 10 de plata y 12 de bronce.

El Ministerio de Educación compartió el Medallero Oficial San Miguel de Tucumán encabezó la clasificación con 52 medallas, mientras que Monteros quedó por delante de Concepción, que alcanzó 28. El podio se completó con el departamento monterizo en el segundo puesto.

Los Juegos Estudiantiles son un proyecto de la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación de Tucumán. Según explicó Pablo Macian, coordinador de la Dirección y responsable de los JET, la edición 2026 convocó a estudiantes de los niveles primario y secundario de toda la provincia.

“Este es un proyecto que depende de la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación, que está a cargo de la profesora Lana Otero en la dirección y, bueno, del ministerio de la profesora Montaldo”, comentó Macián a MONTERIZOS.

El coordinador señaló que en el nivel secundario participaron alrededor de 32.000 estudiantes de los 19 municipios, en las categorías Sub-13, Sub-16 y Sub-19. Monteros tuvo una importante presencia en las tres divisiones, tanto en la instancia zonal como en la final provincial, a la que accedieron los ganadores de cada municipio o departamento.

Macian también adelantó que los campeones de la categoría Sub-16 tendrán la posibilidad de competir la próxima semana en los Juegos Estudiantiles Interprovinciales, donde se medirán con representantes de Salta.

La organización informó además que los JET 2026 contaron con 510 escuelas participantes, 105 profesores de Educación Física a cargo del proyecto y 5.070 docentes acompañando a sus alumnos. En total, se recorrieron 19 municipios y más de 3.070 kilómetros para desarrollar las actividades.

A continuación, el listado de los campeones de las escuelas de Monteros consignados en el registro de resultados.

Listado completo de campeones de Monteros