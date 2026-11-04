El Ciclo Lectivo 2027 tendrá más horas de clases, así lo confirmó la ministra Montaldo

El ciclo lectivo 2026 finalizará el próximo 18 de diciembre en Tucumán y desde el ministerio de Educación acompañarán durante noviembre a los estudiantes que deban recuperar materias. El objetivo es reforzar los aprendizajes y permitir que los alumnos lleguen a las vacaciones con sus materias aprobadas.

Además, las clases en 2027 iniciarán el 1 de marzo. Con esto, la ministra de Educación Susana Montaldo, destacó que "se cumplen más de 180 días de clases. Nosotros aspiramos a los 190, pero con los feriados, por ejemplo, la visita del papa".

En este marco, adelantó que tendrá una reunión con el Consejo Federal de Educación, donde van a tratar el calendario escolar. "Se aspira a los 190 días de clases, pero queremos más horas de clases. En este Consejo ya me dijeron informalmente que las escuelas que faltaban, alrededor de 300, van a tener una hora más. Entonces, el otro año todas las escuelas van a tener 5, 7 u 8 horas".

En cuanto a los paros, "hemos tenido un año bastante regular y si desde el comienzo de esta gestión prácticamente si hubo paro, fue uno o dos días".

La profesora aseguró que "el balance del 2026 es muy bueno porque hemos trabajado mucho para ajustar los planes de lectoescritura. Se incorporó una metodología equilibrada que simultáneamente va enseñando a leer y escribir y el 17 de noviembre será la prueba de a todos los chicos de Tercer grado del país".

Por otro lado, con el objetivo de que los chicos y chicas vuelvan a la escuela para terminar materias del secundario, trabajaron junto a Unicef y municipios distintas estrategias bajo el lema 'Juntos de nuevo'. "Pronto vamos a compartir cuántos chicos hemos recuperado desde el inicio de nuestra gestión. Este año se demoró el Plan Fines y con eso incorporamos a muchos". LV12