Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: Las lluvias serán intensas desde la madrugada del miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este miércoles 4 de noviembre que alcanza a Capital y otros 15 departamentos y zonas bajas de la provincia. Se esperan tormentas de variada intensidad, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 4 de noviembre en gran parte del territorio tucumano. El pronóstico advierte sobre la posibilidad de precipitaciones intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

De acuerdo con el organismo nacional, algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera localizada.

El aviso comprende los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena. También incluye las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climáticas y tomar medidas preventivas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar salir de los hogares si no es estrictamente necesario, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para prevenir anegamientos.

También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas. Además, es importante retirar o asegurar objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.

En caso de encontrarse al aire libre durante una tormenta, se recomienda buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.