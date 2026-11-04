miércoles 4 de noviembre de 2026
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4 Nov 2026

Monteros suena a teclados: este jueves el Taller de Teclados presenta "Nuestra Música" en el Mercado Cultural

En el marco del Ciclo de Escuela de Arte Popular, el profesor Leopoldo Herrera y sus alumnos invitan a disfrutar de una noche de música en vivo. La entrada es libre y gratuita.



¿Ya tenés plan para este jueves? En Monteros la propuesta es bien nuestra: música, encuentro y mucho talento local.

Este jueves 5, a las 19:00 horas, el Mercado Cultural (Colón esquina Silvano Bores) se llenará de melodías con una nueva edición del ciclo "Nuestra Música", organizado por la Escuela de Arte Popular de la Municipalidad de Monteros.

La gran protagonista de la noche será la presentación del Taller de Teclados, dirigido por el profesor Leopoldo Herrera, quien junto a sus estudiantes mostrará en el escenario todo lo aprendido durante el año.

Será una velada para disfrutar en familia, acompañar a los jóvenes artistas de la ciudad y celebrar que en Monteros la cultura se vive, se aprende y se comparte.

Y lo mejor de todo: la entrada es gratuita.

Una oportunidad para salir, aplaudir el esfuerzo de los alumnos y dejarse llevar por las teclas. ¿Te lo vas a perder?

¿Con quién querés compartirlo?

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