La Provincia coordinó con intendentes nuevas acciones de gestión y asistencia energética

l gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió este miércoles con intendentes del interior de la provincia para realizar un balance de los primeros tres años de gestión y establecer los objetivos de trabajo para el último año de mandato. Durante el encuentro también abordaron la ampliación de los subsidios a la energía eléctrica para las zonas cálidas, a partir de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación.

Participaron el ministro de Interior, Darío Monteros y los intendentes Gabriela Rodríguez de La Cocha, Francisco Caliva de Tafi del Valle, Graciela Gutiérrez de Alderetes, Bruno Romano de Alberdi, Gonzalo Monteros de Banda del Río Salí, Marta Najar de Las Talitas, Francisco Serra (h) de Monteros, Enrique Orellana de Famaillá, Antonio Moreno de Trancas, Jorge Leal de Burruyacú, Elvio Salazar de Simoca, Raquel Graneros de Graneros, Gimena Mansilla de Aguilares y Marta Albarracín de Lules.

Al finalizar, Monteros explicó que la reunión permitió evaluar las acciones desarrolladas desde el inicio de las gestiones provinciales y municipales, que comenzaron el 29 de octubre de 2023. “Evaluamos lo que se hizo en los 3 años, y también se mandó un mensaje de lo que se quiere en este último año de gestión de gobierno. El gobernador pidió profundizar la gestión de los intendentes, profundizar la cercanía hacia los vecinos y también hemos tocado el tema político electoral”, señaló.

En ese marco, Monteros indicó que analizaron las obras ejecutadas en los municipios, los equipamientos disponibles, su funcionamiento y el desarrollo del acuerdo fiscal que el Gobierno provincial mantiene con los gobiernos locales.

“Fue una mañana muy productiva, porque hemos intercambiado con intendentes e intendenta las distintas vivencias de cada una de sus jurisdicciones. Evaluamos las distintas obras están realizando en cada una de sus jurisdicciones, analizamos los distintos equipamientos, el funcionamiento que tienen y también el desarrollo del acuerdo fiscal que llevamos adelante juntamente con todos los intendentes, y que no hay duda de que también se ratificó ese compromiso de seguir trabajando y profundizando la gestión en cada uno de los municipios del interior de la provincia”, expresó.

Ampliación de los subsidios a la energía eléctrica

El segundo tema de la agenda estuvo relacionado con la resolución que permitirá ampliar los beneficios de los subsidios eléctricos a las zonas cálidas del país. La medida alcanzará a 366 mil hogares residenciales de Tucumán.

Luego de la reunión con el Primer Mandatario, el tema continuó en el Ministerio del Interior, con la participación del interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), Eduardo Cobos, y del secretario de Energía, Martín Viola, quienes explicaron los alcances de la disposición nacional.

Monteros destacó las gestiones realizadas por el gobernador ante los diputados nacionales para incorporar este beneficio durante el tratamiento de la ley en el Congreso de la Nación.

“El interventor del ERSEPT y el secretario de energía, Martín Viola, han explicitado cuáles son los alcances de esta resolución que fue parte de la negociación que hizo nuestro gobernador con nuestros diputados nacionales para votar la ley en el Congreso de la Nación, donde se benefició a la zona fría del sur de la provincia, pero también se negoció para que pueda al norte de del país tener esta resolución por parte de la Secretaría de Energía de la Nación”, explicó.

El ministro también señaló que el trabajo conjunto con intendentes y delegados comunales buscará facilitar la inscripción de los usuarios que todavía no completaron el trámite para acceder al beneficio: “El trabajo que vamos a hacer conjuntamente con los intendentes y con los delegados comunales, hoy ronda los cerca de 100000 personas, 100000 domicilios, que hoy no están inscritos en la manera online, nos informaron del ERPSEPT. Así que nosotros el día viernes a la mañana vamos a tener una capacitación con personal del municipio, con personal de la comuna, e inmediatamente van a salir a trabajar para ver que estas 100000 usuarios que puedan beneficiarse en función de este trabajo lo puedan realizar”, indicó.

En ese sentido, remarcó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles del Estado para garantizar que los hogares alcanzados puedan acceder a la cobertura: “Esto es un trabajo y un compromiso que nos pide el gobernador en todos los estamentos, en todas las situaciones que pueda beneficiar a la gente, vamos a trabajar coordinadamente con los municipios de las comunas”.

Por su parte, Cobos destacó las gestiones del mandatario provincial en materia energética y la rapidez con la que se puso en marcha el trabajo para instrumentar la ampliación del beneficio. El funcionario aclaró que "el gobernador Osvaldo Jaldo viene trabajando el tema energético desde que era presidente de la Legislatura”.

Además, resaltó la obra de infraestructura energética entre Villa Quinteros y El Bracho. “Es una obra que energiza, potencia y le permite abrir los brazos a la provincia para producir y gestionar energía en otros lugares donde no hay. Genera producción y le da potencia a las pymes”, comentó.

En relación con la ampliación de los subsidios, Cobos valoró la iniciativa del Ministerio del Interior y de los intendentes para acercar la información a los usuarios que todavía no completaron la inscripción online. “La gente tiene miedo de poner el dedo en el celular, en la página Mí Argentina, en donde sea, por tantos delitos. Hay mucha gente a la que no le ha llegado la información, no tienen a veces la conectividad necesaria, entonces hay que llegar al mano a mano, al cara a cara para poder darles la información a los jubilado, pensionados, a los que gana menos de 5 millones de pesos para que ingresen a ese programa nacional”, dijo.

El interventor también destacó el impacto económico de la medida para los hogares beneficiarios. “No sólo es ingresar al programa nacional. Tiene un importante descuento ahora gracias al gobernador y además esa plata queda en el bolsillo de la gente y se mueve en el mercado interno”, comentó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de capacitar a los equipos municipales y comunales para garantizar que los usuarios puedan acceder al beneficio. “Hay que capacitarse muy bien para que no quede nadie en la provincia de Tucumán sin gozar de beneficio que le pertenecen a los tucumanos, el cual han accedido gracias al esfuerzo del gobierno”, sostuvo.

Por último, Cobos aclaró que los usuarios que ya cuentan con el subsidio en sus facturas no deberán realizar gestiones adicionales para conservarlo. “Quienes ya le aparecen la boleta que tienen el subsidio, automáticamente lo sigue teniendo, no es necesario ni que se dé de baja ni que haga ningún otro trámite, automáticamente sigue recibiendo ese subsidio”, cerró.

Por su parte el secretario de Energía de la Provincia, Martín Viola, remarcó que la Provincia trabajará además en el territorio para colaborar con los tucumanos que tengan dificultades en la inscripción al subsidio nacional. “Son cerca de 100.000 usuarios que no están inscritos y que pueden gozar del beneficio”, afirmó.

En esa línea, destacó que el ahorro que tendrá cada usuario en la factura del suministro eléctrico “se terminará volcando en la economía interna de cada municipio, lo cual beneficia a la economía local”.

Sobre cómo acceder al beneficio, Viola recordó que los interesados deben acceder a la página argentina.gov.ar, en la pestaña Solicitar subsidios de la luz y gas, dónde se deben ingresar datos como número de usuario, número de DNI, el número de trámite del DNI.

La intendenta de Las Talitas, Marta Najar, destacó que “en Las Talitas tenemos muchísima gente en situación de vulnerabilidad y el beneficio de la luz nos va a venir excelente. Hay muchas familias que hoy no llegan a fin de mes y contar con una tarifa subsidiada es una ayuda muy importante”.

Además, remarcó que el objetivo es que todos los tucumanos puedan acceder al beneficio y señaló que el municipio acompañará a los vecinos con asesoramiento y asistencia para realizar los trámites, tanto en la oficina del ERSEPT de avenida Juan B. Justo al 1100 como a través de oficinas itinerantes en plazas y dependencias municipales.

Finalmente, indicó que Las Talitas cuenta con aproximadamente 100.000 habitantes, distribuidos en 86 barrios, y cerca de 70.000 hogares que podrían verse alcanzados por la medida, según las condiciones de cada suministro eléctrico.

Operativo preventivo ante la alerta meteorológica

Por otra parte, Monteros se refirió al trabajo preventivo que desarrolló la Provincia ante la alerta meteorológica vigente para distintos sectores de Tucumán.

Al respecto, señaló que participaron distintas áreas del Gobierno, entre ellas los ministerios de Obras Públicas, Seguridad, Salud, Desarrollo Social e Interior, además de Defensa Civil y la Policía.

“Así que se ahí realizó un trabajo de prelluvia, que se lo pudo ver. Bueno, esperemos que este trabajo atenúe las situaciones climáticas, que, bueno, esto es una cuestión de la naturaleza, que no podemos prevalecer qué situación puede ocurrir con esta alerta amarilla que hoy tenemos acá en la vasta región de la provincia de Tucumán. Así que, bueno, pero la provincia está preparada para cualquier contingencia, no tan solo en esta situación, sino en cualquier situación”, concluyó.