Tucumán superó la tonelada de cocaína incautada en lo que va del año

Tucumán volvió a superar la tonelada de cocaína decomisada durante los primeros diez meses del año y se ubicó, por primera vez en al menos una década, como la segunda provincia del Noroeste Argentino (NOA) con mayor volumen de droga incautada. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, los procedimientos permitieron secuestrar 1.014 kilos, una cifra prácticamente idéntica a la registrada durante todo el año anterior, pese a la caída de los decomisos en el conjunto de la región.

La provincia quedó únicamente por detrás de Salta, donde se incautaron 2.029 kilos de cocaína. En las demás jurisdicciones del NOA, los registros fueron considerablemente menores: Jujuy contabilizó 459 kilos, Santiago del Estero 343 y Catamarca 133.

La comparación interanual muestra un comportamiento diferente entre Tucumán y sus provincias vecinas. Los decomisos locales retrocedieron apenas un 1,3%, desde los 1.027 kilos registrados en 2025. En cambio, Salta y Jujuy experimentaron caídas del 46,4% cada una; en Santiago del Estero la disminución alcanzó el 74,1%, mientras que en Catamarca fue del 67,6%.

Las cifras fueron elaboradas a partir de una recopilación de procedimientos informados por Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las fuerzas policiales provinciales. Sin embargo, la falta de una base nacional pública y unificada impide contar con estadísticas completas y homogéneas sobre los estupefacientes incautados. Cada institución administra sus propios registros y los datos federales no siempre incluyen los operativos realizados por las policías locales.

El secretario de Lucha contra el Narcotráfico de Tucumán, Jorge Dib, advirtió que esta falta de información dificulta la planificación de políticas de seguridad y obliga a las autoridades a trabajar con estadísticas parciales.

Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, atribuyó la continuidad de los resultados provinciales al Operativo Lapacho, un dispositivo de vigilancia permanente sobre los límites de Tucumán que funciona durante los 365 días del año.

El funcionario explicó que en los últimos meses se intensificó la coordinación con Gendarmería Nacional y la Policía Federal para distribuir controles y reforzar la vigilancia sobre los principales corredores utilizados para el transporte de estupefacientes. Entre las medidas mencionó el fortalecimiento de los operativos en el puesto de 7 de Abril, en el límite con Santiago del Estero.

Según Girvau, esa estrategia también favoreció el incremento de los secuestros de marihuana y cocaína en el departamento santiagueño Pellegrini, donde las autoridades implementaron controles similares. Además, aseguró que el gobernador Osvaldo Jaldo instruyó a las autoridades de seguridad para promover la aplicación de este modelo de vigilancia en otras provincias del NOA.

Más allá del volumen total de droga incautada, las estadísticas tucumanas revelaron una modificación en las características de los procedimientos. Durante 2025 se realizaron 34 operativos que permitieron secuestrar 1.027 kilos de cocaína, con un promedio de 30,2 kilos por intervención.

En los primeros diez meses de 2026, en cambio, se contabilizaron 23 procedimientos en los que se decomisaron 1.014 kilos. Esto elevó el promedio a 44,1 kilos por operativo, un incremento cercano al 46%.

El dato indica que, aunque disminuyó la cantidad de procedimientos, los cargamentos interceptados fueron considerablemente mayores en promedio.

Entre los operativos más importantes del año sobresalió el secuestro de 470 kilos de cocaína transportados en una camioneta hacia Atahona, en el sudeste tucumano. Los investigadores analizan la posibilidad de que el cargamento hubiera ingresado previamente mediante un vuelo clandestino, una hipótesis que tomó relevancia a partir de los cambios detectados en las modalidades del tráfico regional.

Otro procedimiento significativo se desarrolló sobre la denominada Ruta de los Valles, un corredor que atraviesa sectores montañosos y que habría sido utilizado para transportar 48 kilos de cocaína con destino a Simoca. En ese caso, personal de Gendarmería Nacional interceptó el cargamento y frustró su traslado.

El tercer episodio destacado involucró a dos mujeres bolivianas que habían viajado hasta San Pedro de Colalao para recibir tres kilos de cocaína de personas cuya identidad no fue precisada. Según la investigación, ambas pretendían transportar la droga hacia Buenos Aires, pero fueron detenidas durante un control realizado en el peaje de Molle Yaco.

Estos procedimientos reforzaron las sospechas sobre una posible reconfiguración de las rutas del narcotráfico, especialmente después de la implementación de nuevas políticas de vigilancia en las zonas fronterizas del norte argentino.

El fiscal federal salteño Ricardo Toranzos había advertido que el funcionamiento de las organizaciones dedicadas al transporte de estupefacientes comenzó a modificarse a partir de la puesta en marcha del Plan Güemes y del anuncio del Operativo Roca, que todavía no se encontraba operativo.

Entre los cambios identificados, mencionó un presunto incremento de los vuelos clandestinos utilizados para trasladar cocaína hacia sectores del sur de Salta, próximos a los límites con Tucumán y Santiago del Estero. La posibilidad de que estas rutas estén cambiando forma parte de las alertas que hoy atraviesan a las fuerzas de seguridad del NOA.