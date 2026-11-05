Clima en Tucumán: jueves con lloviznas y máxima de 25°, viernes nublado, sábado con lluvias y domingo nublado



Si tenés planes para los próximos días, mirá el pronóstico antes de salir. Tucumán tendrá un cierre de semana con cielo gris y chances de lluvia. Ocurre que durante las próximas 48 horas el cielo estará nublado. La amenaza por lluvias vuelve durante el sábado, pero el domingo volvería a presentarse una jornada con cielo cubierto, pero sin precipitaciones.

ESTE JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

Jornada con mínima de 17°C y máxima de 25°C.

Mañana: Lloviznas, con probabilidad de precipitación del 10 al 40%. Temperatura de 17°C, viento del NE de 13 a 22 km/h.

Tarde: Mayormente nublado, con probabilidad de precipitación del 0 al 10%. Temperatura de 25°C, viento del O de 7 a 12 km/h.

Noche: Mayormente nublado, con probabilidad de precipitación del 0 al 10%. Temperatura de 19°C, viento del SO de 7 a 12 km/h.



Recomendación: si salís el jueves a la mañana, llevá paraguas o campera impermeable. Y para el sábado, mejor planear actividades bajo techo.