jueves 5 de noviembre de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1570Blue: $1550Bolsa: $1586.6CCL: $1679.7Mayorista: $1544Cripto: $1677.8Tarjeta: $2041
5 Nov 2026

Clima en Tucumán: jueves con lloviznas y máxima de 25°, viernes nublado, sábado con lluvias y domingo nublado

Se viene un fin de semana inestable en Tucumán. Este jueves arranca con lloviznas y cielo mayormente nublado, y el pronóstico anticipa lluvias para el sábado


Si tenés planes para los próximos días, mirá el pronóstico antes de salir. Tucumán tendrá un cierre de semana con cielo gris y chances de lluvia. Ocurre que durante las próximas 48 horas el cielo estará nublado. La amenaza por lluvias vuelve durante el sábado, pero el domingo volvería a presentarse una jornada con cielo cubierto, pero sin precipitaciones.

ESTE JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

Jornada con mínima de 17°C y máxima de 25°C.

  • Mañana: Lloviznas, con probabilidad de precipitación del 10 al 40%. Temperatura de 17°C, viento del NE de 13 a 22 km/h.
  • Tarde: Mayormente nublado, con probabilidad de precipitación del 0 al 10%. Temperatura de 25°C, viento del O de 7 a 12 km/h.
  • Noche: Mayormente nublado, con probabilidad de precipitación del 0 al 10%. Temperatura de 19°C, viento del SO de 7 a 12 km/h.

Recomendación: si salís el jueves a la mañana, llevá paraguas o campera impermeable. Y para el sábado, mejor planear actividades bajo techo.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: , ,

Sigue leyendo:

Persecución de película en Tucumán: de Bella Vista a Famaillá, dos detenidos y 1,5 kilos de marihuana secuestrados

Clima en Tucumán: jueves con lloviznas y máxima de 25°, viernes nublado, sábado con lluvias y domingo nublado

Convocatoria docente Tucumán: inscripción y reinscripción 2026 para el Padrón 2027 comienza el 12 de noviembre

Pasaron 76 años para que la Federación Tucumana de Voleibol tenga sede propia

🔥 tendencia

León Rougés: La familia de Demian Alderete Díaz reclama justicia y pide que se investigue toda la secuencia de su muerte

Horror en El Cadillal: denuncian que envenenaron a más de 15 perros y temen que haya más víctimas