Pasaron 76 años para que la Federación Tucumana de Voleibol tenga sede propia

La Federación Tucumana de Vóleibol (FTV) inauguró su nueva sede institucional en el predio de Campo Norte, ubicado en la intersección de Castelli y Bolivia, en San Miguel de Tucumán. El acto contó con la participación del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el presidente de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), Juan Sardo; y el presidente de la Federación Tucumana de Vóleibol, Juan Ángel Pereyra. También estuvieron presentes exjugadores tucumanos, entrenadores y dirigentes de distintas instituciones deportivas, entre ellos el presidente de Monteros Vóley Club, Lucas Frontini.

La inauguración representa un acontecimiento histórico para la institución, que después de 76 años cuenta con un espacio propio para desarrollar sus actividades administrativas, deportivas y de formación.

La primera etapa del proyecto permitió concretar la sede administrativa, que cuenta con oficinas, un salón de reuniones, un depósito, un consultorio médico y dos baños. También se realizaron trabajos de nivelación del terreno, cerramiento perimetral, construcción de una garita y un portón de acceso.

Durante el acto, Amado destacó el trabajo articulado entre la Federación y distintas áreas del Estado provincial, entre ellas Vialidad, Obras Públicas, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y Fiscalía de Estado, que intervinieron en el desarrollo de esta infraestructura.

Asimismo, el ministro remarcó el valor del deporte como herramienta de inclusión y contención social. Sostuvo que la práctica deportiva permite ofrecer a niños y jóvenes un ambiente saludable, transmitir valores y alejarlos de las adicciones y de situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido, destacó la importancia de continuar generando espacios que promuevan la formación y el desarrollo de las nuevas generaciones, en el marco de las políticas deportivas del gobernador Osvaldo Jaldo.

Por su parte, Pereyra expresó su satisfacción por la concreción de un objetivo que la Federación perseguía desde hacía décadas y destacó el esfuerzo de los dirigentes y las distintas instituciones que participaron del proceso.

Un complejo deportivo con proyección regional

La inauguración de la sede constituye la primera etapa de un proyecto que contempla nuevas instalaciones. En una segunda instancia está prevista la construcción de cuatro canchas de beach vóley, mientras que la tercera etapa incluye un salón de usos múltiples de 40 por 50 metros, con capacidad para ocho canchas de vóleibol, además de vestuarios y sanitarios.

El objetivo es convertir el predio en un espacio de referencia para el deporte tucumano, con capacidad para desarrollar entrenamientos, capacitaciones, actividades de formación y competencias provinciales, regionales y nacionales. Además, las futuras instalaciones podrán ser utilizadas para otras disciplinas deportivas y actividades comunitarias.

De esta manera, el Gobierno de Tucumán continúa promoviendo el trabajo articulado con las instituciones deportivas para ampliar la infraestructura, fortalecer la participación y generar espacios de inclusión, formación y contención para toda la comunidad.