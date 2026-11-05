El Ejército se suma a la búsqueda de Raúl Moyano en Tafí del Valle: el mal tiempo complica los rastrillajes

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano continúa sin resultados en Tafí del Valle y suma un nuevo refuerzo. La Justicia de Tucumán dispuso la incorporación de personal del Ejército Argentino para ampliar los rastrillajes en el cerro Ñuñorco Grande, donde el hombre permanece desaparecido.

La participación de los efectivos militares fue gestionada por el fiscal Gerardo Salas y el secretario Ariel Zurita, quienes coordinan las medidas destinadas a dar con su paradero. Según la planificación, una nueva etapa del operativo comenzaría el próximo sábado, siempre que las condiciones meteorológicas permitan avanzar.

El contingente estará integrado por 10 miembros del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO), tres policías de la zona con conocimiento del terreno, rescatistas de alta montaña de mendoza, 14 integrantes de Gendarmería Nacional y 15 efectivos del Ejército Argentino. Las tareas se concentrarán en la ladera sureste del Ñuñorco Grande, uno de los sectores más complejos para el desplazamiento de los rescatistas.

El operativo también contempla la utilización de un helicóptero, drones y perros de búsqueda de la Policía Federal Argentina. Sin embargo, el despliegue de estos recursos dependerá de las condiciones climáticas, que continúan limitando el acceso a determinados puntos de la montaña.

Mientras esperan una mejora del tiempo, los equipos volvieron a recorrer sectores que ya habían sido inspeccionados. La decisión apunta a revisar nuevamente distintos puntos del terreno ante la ausencia de indicios que permitan establecer dónde podría encontrarse Moyano.

Hasta el momento, los procedimientos no permitieron localizar al hombre ni obtener rastros concretos sobre su paradero.

En paralelo, grupos de voluntarios extendieron las tareas hacia el cauce del río Los Sosa. Allí se inspeccionaron sectores que podrían haber sido utilizados como vías alternativas de desplazamiento, ante la posibilidad de que Moyano, si se encontraba agotado o con dificultades físicas, hubiera intentado avanzar por zonas menos exigentes que las pendientes de la montaña.

La principal expectativa de los investigadores y rescatistas está puesta en una próxima ventana de buen tiempo que permita ingresar a la ladera sureste con mayor cantidad de personal y recursos técnicos.

La búsqueda continúa bajo intervención de la Justicia, mientras las fuerzas y los equipos de rescate mantienen los trabajos para encontrar a Raúl Moyano.