Nano Santillán presentará “Pasado, presente y futuro” en el Cine Teatro Marconi de Monteros

Nano Santillán se prepara para volver al escenario del Cine Teatro Marconi con “Pasado, presente y futuro”, una propuesta que sintetiza su recorrido artístico y el crecimiento que experimentó durante más de una década en la música. La presentación será el domingo 8 de noviembre, a las 20.30, con Herederos del Canto como artista invitado.

La historia de Santillán comenzó en 2013, cuando era alumno de la Escuela de Arte Popular y participó de un concurso interno para representar a la institución en el Festival Monteros de la Patria. Tras resultar ganador, empezó a participar de peñas, festivales provinciales y distintas ediciones de la Feria de Artesanías.

En 2021 inició sus primeras producciones musicales. Tres años después estrenó su primer audiovisual, “No me hubiera enamorado”, que tuvo una importante repercusión en Tucumán y provincias vecinas. A comienzos de 2025 presentó “Estoy mejor sin ti”, y en agosto de ese mismo año realizó su primer espectáculo en el Cine Marconi, con un importante acompañamiento del público.

Ese recorrido también tuvo un reconocimiento en octubre de 2025, cuando recibió el premio Revelación “Tulio S. Ottonello” en el festival. En abril de 2026 abrió las puertas de su peña oficial en Monteros y, durante el mismo mes, estrenó su más reciente producción: “Ahora que te vas”.

Actualmente, el artista se presenta acompañado por un equipo de músicos de la ciudad. Walter Pacheco está a cargo de guitarra base y coros; Sebastián Pedernera, de primera guitarra; Andrea Chico Orellana, del violín; Maximiliano Albornoz, del bajo; y Luciano Jalife, de la batería. Javier Argañaraz integra el staff.

Con “Pasado, presente y futuro”, Nano Santillán propone volver sobre los momentos que marcaron su camino artístico y compartir con el público monterizo una nueva etapa de su carrera.