jueves 5 de noviembre de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1570Blue: $1555Bolsa: $1588CCL: $1664.9Mayorista: $1545.5Cripto: $1654.95Tarjeta: $2041

Papa León XIV en Argentina

00 Días
00 Horas
00 Min
00 Seg
5 Nov 2026

La Policía de Tucumán secuestró más de 17 kilos de marihuana en Colalao del Valle

Además de la droga, los uniformados secuestraron la camioneta y cuatro teléfonos celulares de distintas marcas.

En el marco del Operativo Lapacho, efectivos de la Policía de Tucumán secuestraron 17,5 kilos de marihuana durante un control vehicular en el destacamento fronterizo de Colalao del Valle. Por disposición de la Justicia Federal, tres hombres oriundos de Catamarca quedaron detenidos e incomunicados.

El procedimiento se realizó este jueves, cuando el personal policial detuvo la marcha de una camioneta Ford EcoSport en la que viajaban los tres hombres.

Durante la inspección del vehículo, realizada con la presencia de testigos, los efectivos encontraron dos bolsos de viaje negros que contenían 16 paquetes rectangulares de color amarillo. En su interior transportaban la sustancia estupefaciente, cuyo peso superó los 17,5 kilos.

Además de la droga, los uniformados secuestraron la camioneta y cuatro teléfonos celulares de distintas marcas.

Tras el hallazgo, los efectivos se comunicaron con el Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán. Desde ese organismo judicial dispusieron la intervención de personal de la Dirección Drogas Peligrosas Oeste (Didrop), el secuestro de los elementos y la detención e incomunicación de los tres ocupantes.

La causa quedó enmarcada en una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes. La investigación continúa bajo intervención de la Justicia Federal.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Nano Santillán presentará “Pasado, presente y futuro” en el Cine Teatro Marconi de Monteros

La Policía de Tucumán secuestró más de 17 kilos de marihuana en Colalao del Valle

Monteros alcanzó el 100% de ocupación hotelera en un fin de semana histórico de vóley, poesía y cultura

Alumnos de la Escuela Secundaria de El Cercado se destacaron en los Juegos Estudiantiles Tucumán 2026

Jaldo se suma a la agenda del papa León XIV y evalúa asueto para facilitar la participación

El Ejército se suma a la búsqueda de Raúl Moyano en Tafí del Valle: el mal tiempo complica los rastrillajes