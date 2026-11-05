Alumnos de la Escuela Secundaria de El Cercado se destacaron en los Juegos Estudiantiles Tucumán 2026

La delegación escolar se destacó en distintas disciplinas del atletismo, con podios y primeros puestos que reflejan el compromiso, el esfuerzo y la preparación de los alumnos. Entre los resultados más sobresalientes se encuentran las victorias en las postas masculinas Sub 16 y Sub 13, además del primer puesto de Ian Arias en salto en largo.

La categoría Sub 13 también dejó resultados destacados. El equipo masculino conformado por Ian Arias, Thiago Correa, Valentín Rojo Escobar, Leandro Corbalán y Valentín Ariza logró el primer puesto en la posta 5x100. Además, Ian Arias se quedó con el primer lugar en salto en largo.

En Sub 16, el equipo masculino integrado por Benicio Costilla, Matías Ale, Lautaro Papalardo y Leonel Gómez se consagró en el primer puesto de la posta 4x100. En la rama femenina, Daniela Ale consiguió el tercer lugar en los 100 metros.

En la categoría Sub 19 provincial, Axel Orellana obtuvo el tercer puesto en lanzamiento de jabalina. Por su parte, Alejandro Bustos alcanzó el tercer lugar en los 100 metros y el segundo puesto en salto en largo.

En la rama femenina, Daiana Díaz, Eluney Mercado Salar, Antonella Escobar, Natali Saldaño y Martina Ariza obtuvieron el segundo puesto en la posta. Daiana Díaz también alcanzó el segundo lugar en la prueba de 80 metros.

Los Juegos Estudiantiles Tucumán 2026 se desarrollaron en etapas progresivas, desde las instancias institucionales y zonales hasta la final provincial y la instancia regional NOA. La propuesta está destinada a estudiantes del Nivel Secundario de establecimientos de gestión estatal y privada, y busca promover la actividad física, la integración, el compañerismo y la participación a través de distintas disciplinas deportivas.

La destacada actuación de los alumnos de El Cercado vuelve a poner en valor el deporte escolar como espacio de formación, inclusión y construcción de valores, además de reconocer el trabajo de quienes acompañan a los jóvenes en su desarrollo deportivo.