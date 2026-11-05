jueves 5 de noviembre de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1570Blue: $1555Bolsa: $1588CCL: $1664.9Mayorista: $1545.5Cripto: $1654.95Tarjeta: $2041

Papa León XIV en Argentina

00 Días
00 Horas
00 Min
00 Seg
5 Nov 2026

Monteros alcanzó el 100% de ocupación hotelera en un fin de semana histórico de vóley, poesía y cultura

La ciudad vivió jornadas de gran movimiento turístico con la Superliga de Vóley, el Encuentro Nacional de Poetas, Escritores y Cantautores “Manuel Aldonate” y La Noche de los Museos. Según destacó el legislador Francisco “Pancho” Serra, la ocupación hotelera llegó al 100% por la llegada de visitantes de distintos puntos del país y de Tucumán.

Monteros tuvo un fin de semana histórico, marcado por la coincidencia de importantes acontecimientos deportivos, culturales y educativos que convocaron a visitantes y fortalecieron la actividad turística local. La ciudad reunió a miles de personas en torno al vóley, la poesía y el patrimonio, en una agenda que puso en valor sus principales identidades.

Uno de los grandes atractivos fue la Superliga de Vóley, que concentró la atención de los aficionados y generó un importante movimiento de delegaciones, equipos y público. A la propuesta deportiva se sumó el Encuentro Nacional de Poetas, Escritores y Cantautores “Manuel Aldonate”, que reunió a referentes de la literatura y la música de distintos puntos del país.

La agenda se completó con La Noche de los Museos, una iniciativa que convocó a la comunidad en torno al patrimonio histórico y educativo de la ciudad. La coincidencia de las tres actividades contribuyó a generar un intenso movimiento durante todo el fin de semana.

El legislador Francisco “Pancho” Serra destacó que la ocupación hotelera alcanzó el 100%, en un contexto de notable llegada de turistas nacionales y de otras localidades de la provincia. El dato refleja el impacto que pueden tener las propuestas deportivas y culturales en la economía local, especialmente en sectores vinculados al alojamiento, la gastronomía y los servicios.

Desde la Legislatura de Tucumán, Serra expresó su acompañamiento a este tipo de acontecimientos, al considerar que fortalecen la identidad cultural, educativa y deportiva del interior provincial. También agradeció el trabajo conjunto de la Municipalidad de Monteros, el Ente Tucumán Turismo y el Gobierno de Tucumán.

La convocatoria dejó una postal de Monteros como punto de encuentro para el deporte y la cultura, con una agenda que trascendió lo local y mostró el potencial de la ciudad para atraer visitantes y dinamizar la actividad turística.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: , , , , ,

Sigue leyendo:

Nano Santillán presentará “Pasado, presente y futuro” en el Cine Teatro Marconi de Monteros

La Policía de Tucumán secuestró más de 17 kilos de marihuana en Colalao del Valle

Monteros alcanzó el 100% de ocupación hotelera en un fin de semana histórico de vóley, poesía y cultura

Alumnos de la Escuela Secundaria de El Cercado se destacaron en los Juegos Estudiantiles Tucumán 2026

Jaldo se suma a la agenda del papa León XIV y evalúa asueto para facilitar la participación

El Ejército se suma a la búsqueda de Raúl Moyano en Tafí del Valle: el mal tiempo complica los rastrillajes