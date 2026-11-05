Monteros alcanzó el 100% de ocupación hotelera en un fin de semana histórico de vóley, poesía y cultura

Monteros tuvo un fin de semana histórico, marcado por la coincidencia de importantes acontecimientos deportivos, culturales y educativos que convocaron a visitantes y fortalecieron la actividad turística local. La ciudad reunió a miles de personas en torno al vóley, la poesía y el patrimonio, en una agenda que puso en valor sus principales identidades.

Uno de los grandes atractivos fue la Superliga de Vóley, que concentró la atención de los aficionados y generó un importante movimiento de delegaciones, equipos y público. A la propuesta deportiva se sumó el Encuentro Nacional de Poetas, Escritores y Cantautores “Manuel Aldonate”, que reunió a referentes de la literatura y la música de distintos puntos del país.

La agenda se completó con La Noche de los Museos, una iniciativa que convocó a la comunidad en torno al patrimonio histórico y educativo de la ciudad. La coincidencia de las tres actividades contribuyó a generar un intenso movimiento durante todo el fin de semana.

El legislador Francisco “Pancho” Serra destacó que la ocupación hotelera alcanzó el 100%, en un contexto de notable llegada de turistas nacionales y de otras localidades de la provincia. El dato refleja el impacto que pueden tener las propuestas deportivas y culturales en la economía local, especialmente en sectores vinculados al alojamiento, la gastronomía y los servicios.

Desde la Legislatura de Tucumán, Serra expresó su acompañamiento a este tipo de acontecimientos, al considerar que fortalecen la identidad cultural, educativa y deportiva del interior provincial. También agradeció el trabajo conjunto de la Municipalidad de Monteros, el Ente Tucumán Turismo y el Gobierno de Tucumán.

La convocatoria dejó una postal de Monteros como punto de encuentro para el deporte y la cultura, con una agenda que trascendió lo local y mostró el potencial de la ciudad para atraer visitantes y dinamizar la actividad turística.