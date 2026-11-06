Sede en Monteros: la Dirección de Educación Secundaria ya atiende en la Escuela de Comercio



La Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación de Tucumán tiene nueva sede en Monteros. La atención ya está en funcionamiento desde el 4 de noviembre de 2026 en la Escuela de Comercio Gral. José de San Martín, ubicada en calle Italia 167, en la ciudad de Monteros.

La nueva sede atenderá al público de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y estará destinada a la recepción y entrega de documentación. Se trata de una sede exclusiva para los Agrupamientos de Supervisión 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22 y 25, correspondientes a los Circuitos Territoriales 4 y 5.

Con esta apertura, se busca acercar la atención y facilitar los trámites a las instituciones y docentes de esa zona del interior de la provincia, sin necesidad de trasladarse hasta San Miguel de Tucumán.