Salud Pública tiene las líneas telefónicas gratuitas para la atención de la salud mental

La cartera sanitaria ofrece orientación y contención psicológica sin intermediarios a través del Hospital Virtual y líneas telefónicas, brindando apoyo profesional en toda la provincia, las 24 horas.

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán recuerda a la población que cuenta con un servicio gratuito de telepsicología, disponible las 24 horas, los 365 días del año, para todos los habitantes de la provincia. A través del Hospital Virtual, las personas pueden acceder a un espacio de escucha, contención y orientación profesional, comunicándose al 0800-122-1555, sin necesidad de solicitar turnos ni realizar trámites administrativos. Además, ante situaciones de urgencia, se encuentra disponible la línea 135, también gratuita.

Esta iniciativa forma parte de las políticas de cuidado y acompañamiento que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, con el objetivo de acercar los servicios sanitarios a la comunidad y facilitar el acceso oportuno a la atención de la salud mental, independientemente del lugar de residencia.

En este sentido, la cartera sanitaria cuenta con una Dirección de Salud Mental, a cargo de la doctora Mónica González, que trabaja de manera articulada con las distintas áreas programáticas, los equipos de Atención Primaria de la Salud y los hospitales de tercer nivel, donde también se brindan guardias y atención especializada. Esta organización permite ofrecer respuestas en los distintos niveles del sistema sanitario, desde la orientación y el acompañamiento inicial hasta las intervenciones de mayor complejidad, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Al respecto, Martín Nicolás Gómez, jefe de la Unidad de Salud Mental del Hospital Virtual, explicó que el servicio de telepsicología funciona con un equipo de profesionales de la psicología que ofrece escucha, contención y orientación a quienes atraviesan alguna dificultad emocional o necesitan hablar sobre lo que les sucede.

El profesional destacó que una de las principales características del dispositivo es que la comunicación es atendida directamente por un psicólogo, sin intermediarios, gestiones administrativas ni necesidad de gestionar un turno. De esta manera, cualquier persona puede acceder desde distintos puntos de Tucumán y recibir una primera orientación profesional.

“No hace falta esperar a sentirte desbordado para pedir ayuda. Hablar de lo que nos pasa también es una forma de cuidarnos”, expresó Gómez, al remarcar la importancia de reconocer tempranamente las situaciones que pueden afectar el bienestar emocional y buscar acompañamiento.

Asimismo, señaló que los profesionales están capacitados para abordar diferentes problemáticas, brindar recomendaciones y evaluar cada situación. Cuando se identifica la necesidad de una intervención de mayor complejidad, también pueden orientar y realizar la correspondiente derivación a un establecimiento hospitalario.

Por otra parte, se destacó que el crecimiento de la línea fue exponencial desde su creación. El acompañamiento del Ministerio de Salud Pública, el respaldo del doctor Luis Medina Ruiz y el fortalecimiento del equipo profesional permitieron ampliar la capacidad de respuesta ante una problemática tan sensible como las urgencias en salud mental.

En estos casos, los profesionales están preparados para asistir tanto a la persona que atraviesa la crisis como a sus familiares, brindar contención, gestionar ambulancias cuando resulta necesario y coordinar las derivaciones correspondientes para asegurar la continuidad de la atención y el inicio del proceso de recuperación.

El servicio funciona de manera ininterrumpida, incluidos sábados, domingos, feriados y períodos vacacionales, con personal de guardia durante todo el año. De esta manera, el sistema público de salud dispone de distintas alternativas de acompañamiento para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

Desde el Ministerio de Salud Pública recuerdan que pedir ayuda no requiere llegar a una situación límite. Para recibir escucha y orientación psicológica, la población puede comunicarse gratuitamente al 0800-122-1555, durante las 24 horas. En caso de urgencias, también está disponible la línea 135.