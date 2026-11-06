León XIV inicia su gira por Sudamérica: llegará a la Argentina este domingo

El papa León XIV despegó este viernes a la madrugada rumbo a Uruguay, donde comenzará una gira por Sudamérica que también incluirá a la Argentina y Perú.

El pontífice tiene previsto llegar a la Argentina este domingo para iniciar una visita de cuatro días, durante la cual desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Entre los principales compromisos de su agenda figura un encuentro con el presidente Javier Milei, además de misas públicas y reuniones con representantes de distintos sectores.

La llegada del líder de la Iglesia católica despertó un importante interés turístico. Según los datos difundidos, las búsquedas de alojamiento en Luján y Córdoba aumentaron hasta un 500% ante la expectativa por las actividades previstas.

En el marco de la visita papal, también se dispuso que la autopista Illia y el Paseo del Bajo sean gratuitos para los vehículos livianos, con el objetivo de facilitar la circulación.

El periodista Nelson Castro forma parte de los 83 profesionales acreditados por el Vaticano que acompañan al pontífice a bordo del avión papal. En tanto, TN realizará una cobertura especial del recorrido y de las principales actividades de León XIV durante su gira por Sudamérica.