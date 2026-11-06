ANSES cambió el calendario de la AUH en noviembre: cuándo cobran los beneficiarios

El calendario de pagos de la AUH tendrá modificaciones durante noviembre debido a los feriados y jornadas de inactividad bancaria previstos para los primeros días del mes. La reorganización también contempla la visita del papa León XIV a la Argentina, que impactará en el funcionamiento habitual de las entidades financieras.

De acuerdo con el cronograma difundido, los titulares de la Asignación Universal por Hijo comenzarán a cobrar el miércoles 11 de noviembre. Las acreditaciones se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con el último número del Documento Nacional de Identidad.

Cuándo se cobra la AUH en noviembre de 2026

El calendario previsto por ANSES quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre.

DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre.

DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre.

El cronograma contempla una pausa durante el fin de semana y el feriado nacional del lunes 23 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Cuánto se cobra por la AUH en noviembre

La AUH tendrá en noviembre una actualización por movilidad del 1,9%. El monto total informado por cada hijo menor de edad será de $159.563,17.

Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% de la asignación, equivalente a $127.650,54. El 20% restante queda retenido y se liquida posteriormente, una vez presentada y aprobada la Libreta AUH con los controles de salud y educación correspondientes.

Los beneficiarios pueden consultar sus fechas y liquidaciones a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.