Recuperaron una cocina robada en un cañaveral de El Cercado durante una investigación en Monteros

El hecho fue denunciado la semana pasda por un hombre de 39 años quien manifestó que ese día, alrededor de las 12, al regresar de trabajar, encontró la puerta de su domicilio violentada y advirtió que le habían robado varios electrodomésticos.

En el marco de las tareas investigativas, el personal policial tomó conocimiento de que personas desconocidas habían sido vistas en cercanías de la Ruta 325, en la zona de cañaverales de El Cercado, mientras trasladaban distintos elementos. Según la información recabada, poco después los mismos individuos fueron observados regresar sin los objetos.

A partir de esos datos, los efectivos realizaron un rastrillaje minucioso en un cañaveral y lograron encontrar una cocina marca Florencia, plateada y con detalles en negro, que fue secuestrada como parte de la investigación.

El operativo estuvo a cargo de los jefes, los Oficiales Principales, Segundo Luis Almaraz y Luciana Zelaya, y fue coordinado por el comisario inspector Carlos Fabián Díaz y supervisado por los directores de la Dirección General de Investigaciones, comisario general Miguel Ángel Carabajal y comisario mayor Ángel Eugenio Álvarez.