Monteros celebrará la 4° Fiesta Provincial de la Tradición con desfile gaucho, danzas y el Mate Monterizo
La jornada se realizará este martes 10 de noviembre e incluirá un acto protocolar, desfile de agrupaciones gauchas, intervenciones artísticas en escuelas y un cierre en la Plaza Bernabé Aráoz. También se presentará oficialmente el Mate Monterizo.
Monteros se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Tradición, una jornada dedicada a celebrar las raíces, la cultura y la identidad argentina. La propuesta incluirá actividades en distintos puntos de la ciudad y tendrá como escenario principal la Plaza Bernabé Aráoz.
Las actividades comenzarán a las 9 de la mañana del 10 de noviembre, con el acto protocolar, el desfile de agrupaciones gauchas y la puesta en valor de la plazoleta José Hernández, ubicada en la intersección de Yapeyú y Congreso. La iniciativa busca destacar la figura del autor del Martín Fierro y su aporte a la tradición nacional.
Durante el día, los ballets folklóricos locales realizarán intervenciones artísticas en distintas escuelas de Monteros, con el objetivo de acercar las danzas tradicionales a los estudiantes y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con la cultura popular.
El cierre será a partir de las 19, en la Plaza Bernabé Aráoz, donde se desarrollará un desfile alrededor de la plaza principal, junto con presentaciones de danzas tradicionales argentinas y números artísticos. También estará el Paseo de Artesanos y se realizará la presentación oficial del Mate Monterizo.
La 4ª Fiesta Provincial de la Tradición propone una jornada para compartir en familia y celebrar las expresiones que forman parte de la identidad local, con la participación de agrupaciones gauchas, artistas, ballets y artesanos.