Monteros celebrará la 4° Fiesta Provincial de la Tradición con desfile gaucho, danzas y el Mate Monterizo

Monteros se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Tradición, una jornada dedicada a celebrar las raíces, la cultura y la identidad argentina. La propuesta incluirá actividades en distintos puntos de la ciudad y tendrá como escenario principal la Plaza Bernabé Aráoz.

Las actividades comenzarán a las 9 de la mañana del 10 de noviembre, con el acto protocolar, el desfile de agrupaciones gauchas y la puesta en valor de la plazoleta José Hernández, ubicada en la intersección de Yapeyú y Congreso. La iniciativa busca destacar la figura del autor del Martín Fierro y su aporte a la tradición nacional.

Durante el día, los ballets folklóricos locales realizarán intervenciones artísticas en distintas escuelas de Monteros, con el objetivo de acercar las danzas tradicionales a los estudiantes y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con la cultura popular.

El cierre será a partir de las 19, en la Plaza Bernabé Aráoz, donde se desarrollará un desfile alrededor de la plaza principal, junto con presentaciones de danzas tradicionales argentinas y números artísticos. También estará el Paseo de Artesanos y se realizará la presentación oficial del Mate Monterizo.

La 4ª Fiesta Provincial de la Tradición propone una jornada para compartir en familia y celebrar las expresiones que forman parte de la identidad local, con la participación de agrupaciones gauchas, artistas, ballets y artesanos.