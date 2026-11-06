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6 Nov 2026

Casi 70 alumnos de Monteros se certificaron en Introducción a la Programación

La Escuela Técnica de Monteros fue sede del acto de colación del primer Trayecto de Introducción a la Programación. Los estudiantes completaron 100 horas de capacitación impulsadas por la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación de Tucumán.

Casi 70 alumnos culminaron su formación en programación y recibieron sus certificaciones durante un acto realizado en la Escuela Técnica de Monteros. La propuesta busca acercar conocimientos tecnológicos a los jóvenes y ampliar sus oportunidades de capacitación.

El trayecto formativo fue impulsado por la Dirección de Educación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación de Tucumán, y contempló un total de 100 horas de aprendizaje. La iniciativa representa una oportunidad para incorporar herramientas vinculadas al mundo digital y fortalecer la preparación de los estudiantes.

Desde la Municipalidad de Monteros destacaron la importancia de acompañar estos espacios de formación y de fortalecer el trabajo articulado con las instituciones educativas. En ese sentido, remarcaron que la educación constituye un pilar fundamental para el desarrollo de la ciudad y que la cooperación entre organismos permite generar nuevas oportunidades para la comunidad.

Del acto participaron la directora de Educación Técnica, Ana García Saleme; el legislador Francisco “Pancho” Serra; el jefe de Taller de la Escuela Técnica, Carlos Guindán, y funcionarios provinciales y municipales. También estuvieron presentes docentes, alumnos egresados y sus familias.

La finalización de este primer trayecto marca un avance en la incorporación de propuestas de formación tecnológica en Monteros, con el objetivo de acompañar a los jóvenes en el desarrollo de nuevas capacidades y fortalecer sus posibilidades educativas y laborales.

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