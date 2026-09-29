Secuestraron el tractor y 4 volquetes por la tragedia en León Rougés: Se cree que un menor era el conductor

La investigación por la muerte de Damián Alexander Alderete Díaz, de 19 años, ocurrida durante la madrugada de este martes en León Rougés, avanzó durante la jornada con el secuestro del vehículo que habría estado involucrado en el hecho.

Personal de la Comisaría de León Rougés realizó entrevistas, averiguaciones y analizó registros de cámaras de seguridad de la localidad. A partir de esas tareas, los investigadores establecieron que el vehículo involucrado sería un tractor de color naranja que llevaba cuatro volquetes utilizados para transportar caña de azúcar.

Con las características obtenidas durante la investigación, los efectivos realizaron averiguaciones en Huasa Pampa y lograron determinar que el equipo pertenecía a una familia de la zona. Los policías se dirigieron hasta un domicilio donde un hombre manifestó que ya tenía conocimiento de lo ocurrido y puso a disposición de los investigadores la rastra cañera, compuesta por el tractor y los cuatro volquetes.

La misma persona informó además que quien conducía el tractor era un menor de edad, que lo identificó y además, señaló que él había llevado el equipo solamente en esa oportunidad. En ese domicilio se procedió al secuestro del tractor y los cuatro volquetes, quedando los elementos afectados a la causa por homicidio culposo.

El equipo secuestrado está compuesto por un tractor Fiat 900, de color naranja, con llantas pintadas de azul y sin dominio colocado. También fueron secuestrados cuatro volquetes utilizados para el transporte de caña de azúcar.

Como parte de las medidas, los investigadores también se dirigieron hasta el domicilio del menor señalado como conductor. Allí fueron recibidos por su madre, quien manifestó conocer lo ocurrido y puso a disposición de la Policía a su hijo.

Todo lo actuado fue comunicado a la Unidad Fiscal interviniente, quienes dispuso convalidar el secuestro del tractor y los volquetes, labrar el acta correspondiente y hacer conocer al menor las disposiciones de los artículos 60 y 61 del Código Procesal Penal de Tucumán. Asimismo, ordenaron que al adolescente se le realizaran los exámenes de rigor en presencia de su madre y dispuso que no se adopten medidas privativas de la libertad en su contra.

La causa corresponde a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros y permanece caratulada como homicidio culposo, con el adolescente señalado en el informe policial como causante.

En el procedimiento colaboraron la División Monitoreo de León Rougés, personal de las comisarías Capitán Cáceres y Santa Lucía y efectivos de Infantería Oeste.

La investigación estuvo a cargo de la Comisaría de León Rougès, bajo la jefatura del comisario Rolando Melián, con el oficial principal licenciado Franco Paz como segundo jefe interino. El operativo fue supervisado por el comisario mayor Risso Patrón, jefe del COP, y el comisario inspector Walter Guido Juárez, jefe de Zona III de la URO.

A nivel de la Unidad Regional Oeste, la supervisión general corresponde al comisario general Marcos Goane, jefe de la URO, y al comisario mayor Juan Domingo Carrizo, segundo jefe.