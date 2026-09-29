“Habrá en exceso”: Cristofer Brito anticipó cómo será el verano en Tucumán y habló de las lluvias

El inicio de la temporada de lluvias 2026-2027 en Tucumán llegó acompañado de intensas precipitaciones, tormentas y caída de granizo en distintos puntos de la provincia. Luego de esta primera etapa de inestabilidad, el profesor y observador meteorológico Cristofer Brito analizó las perspectivas para los próximos meses y se refirió a los pronósticos que circulan sobre el fenómeno de El Niño.

En diálogo con FM La Tucumana 95.9, Brito explicó el concepto de “súper niño”, una denominación que, según señaló, surge de combinar el ciclo natural del fenómeno con el calentamiento global acumulado. “Se habla de un súper niño porque es una combinación de fenómenos naturales y fenómenos antropogénicos generados por el ser humano”, explicó el observador meteorológico.

Sin embargo, remarcó que el comportamiento no será igual en todas las regiones del país. Mientras el Litoral argentino recibiría volúmenes de agua muy elevados, para Tucumán las proyecciones apuntan a precipitaciones por encima del promedio.

En ese sentido, Brito anticipó que el verano tucumano tendrá lluvias significativas, aunque aclaró que los acumulados previstos estarían por debajo de los registrados durante el período anterior.

“Calculamos que sí va a llover mucho sobre el verano en Tucumán. Capaz que no tanto como el verano pasado, pero sí vamos a tener acumulados de precipitaciones significativos”, señaló.

El especialista también planteó la necesidad de mantener la responsabilidad ciudadana frente a las lluvias intensas, especialmente para evitar que la acumulación de residuos genere inconvenientes y favorezca anegamientos.