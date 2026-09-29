Monteros será sede del I Encuentro Ambiental de la Zona Oeste de Tucumán, una propuesta organizada por el Grupo Bernabé Aráoz que busca generar espacios de diálogo entre distintos sectores de la comunidad y el ámbito político para abordar problemáticas ambientales que afectan a las localidades de la región.

El encuentro se realizará el próximo miércoles 30 de septiembre, a las 10, en el salón del Hotel Las Hortensias, ubicado en Sarmiento 150, Monteros.

Uno de los principales ejes de la jornada será el problema de las inundaciones en la zona Oeste de Tucumán, una situación que, según los organizadores, se ve agravada por el cambio climático y requiere la implementación de medidas estructurales frente a una problemática compleja.

Durante el encuentro se presentarán distintas exposiciones vinculadas con el ambiente y los fenómenos climáticos.

La primera estará a cargo de María de los Ángeles Lagoria, profesora de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Tucumán, quien abordará el tema “La restauración ecológica: Una estrategia ecológica para mitigar problemáticas ambientales locales”.

También participará Cristopher Brito, meteorólogo y observador meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quien disertará sobre “Calentamiento global y El Niño”.

La propuesta apunta a generar un espacio de intercambio y diálogo sobre los desafíos ambientales de la Zona Oeste de Tucumán, con especial atención en las problemáticas que afectan a las comunidades de la región.