Un hurón atacó a un hombre en Soldado Maldonado y la policía capturó al mamífero

Un particular episodio ocurrió en la localidad de Soldado Maldonado, donde efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales Sur N.º 5-Simoca rescataron un hurón luego del llamado de una vecina.

La mujer manifestó que el animal había ingresado a su vivienda, ubicada en calle ex Cancha Rincón, y que durante uno de esos episodios habría atacado a su tío, un hombre mayor de edad.

Según relató la vecina a los efectivos, no era la primera vez que el hurón ingresaba a su casa, por lo que decidió solicitar la intervención de la Policía Rural.

A partir del aviso, los efectivos se dirigieron hasta la vivienda del propietario del animal. Allí, el hombre entregó voluntariamente al hurón, permitiendo que fuera retirado del lugar.

Tras la intervención, autoridades de la Dirección de Flora y Fauna de la provincia dispusieron que el animal fuera trasladado a una reserva natural.