Hoy es el penúltimo día sin bancos en Tucumán





Este lunes 9 de noviembre se transita el penúltimo día sin bancos, puesto que mañana martes 10 tampoco habrá atención presencial en las sucursales. De esta manera, los clientes llevan cuatro días consecutivos sin poder realizar trámites presenciales y deberán esperar hasta el miércoles 11 para volver a ser atendidos en ventanilla en la mayoría de las jurisdicciones.

Las sucursales permanecen cerradas desde el viernes 6 de noviembre y así continuarán hasta el martes 10 inclusive, completando cinco días consecutivos sin atención al público. El primer cierre fue el viernes 6 por el Día del Bancario, una jornada no laborable para el sector. A esa fecha se sumaron el sábado 7 y el domingo 8, cuando las sucursales no atienden al público por el descanso habitual.

Este lunes 9 es feriado nacional en las 24 jurisdicciones por la llegada del Papa, por ese motivo las entidades financieras tampoco abrieron sus puertas y se aplica el régimen habitual previsto para los feriados nacionales. La interrupción continuará el martes 10, aunque ese día el feriado será local en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, el Banco Central de la República Argentina dispuso que no habrá actividad bancaria ni compensación electrónica de operaciones en todo el país, una medida que alcanza a las entidades financieras y a las cámaras electrónicas de compensación.

De este modo, la atención en las sucursales se retomará el miércoles 11 en las jurisdicciones donde no rija el feriado de esa fecha. Con las sucursales cerradas, la atención de los bancos a sus clientes durante estos días se mantiene a través de los canales digitales, como el homebanking y las aplicaciones móviles, y también funciona la red de cajeros automáticos y los comercios que entregan efectivo al comprar con tarjetas de débito, como supermercados y estaciones de servicio.

Todo este cronograma de cierres bancarios y feriados tiene como motivo central la visita de León XIV a la Argentina.