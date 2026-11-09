lunes 9 de noviembre de 2026
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Papa León XIV en Argentina

Bienvenido Papa León XIV a la Argentina

9 Nov 2026

En vivo: La primera misa del Papa León XIV en Argentina

El papa León XIV protagonizó este lunes una multitudinaria recorrida por la avenida Del Libertador a bordo del Papamóvil. Según la convocatoria informada, alrededor de dos millones de personas se congregaron para acompañar su paso por las calles de Buenos Aires, en una de las actividades centrales de su visita a la Argentina.

La jornada comenzó en el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown. Allí, el Sumo Pontífice saludó a cientos de fieles y fue recibido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La expectativa por la presencia de León XIV se hizo sentir desde las primeras horas del día. Cientos de personas acamparon durante la madrugada en la avenida Del Libertador y en las inmediaciones del establecimiento de Claypole para conseguir un lugar desde el cual acompañar al Papa.

Tras la recorrida por la avenida, el Pontífice encabeza una misa en el Monumento de los Españoles, en el marco de su segundo día de actividades en Buenos Aires. La agenda continúa con una importante movilización de fieles que buscan participar de los distintos encuentros previstos durante su visita al país.

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