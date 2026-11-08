Jaldo resaltó el llamado a la unidad nacional tras el discurso del papa León XIV

El mandatario provincial participó del encuentro en el Palacio Libertad y valoró la presencia y el mensaje del Pontífice sobre la realidad social argentina, así como su esfuerzo para cumplir la agenda pese a sus problemas de salud.

El gobernador Osvaldo Jaldo presenció el primer discurso del papa León XIV en la Argentina, que tuvo lugar en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei y gobernadores de distintas provincias. Al finalizar el encuentro, el mandatario tucumano valoró la visita del Pontífice y destacó su mensaje sobre la realidad del país y la necesidad de alcanzar la unión nacional.

En declaraciones al diario Tendencia de Noticias, Jaldo reconoció el esfuerzo del Papa para cumplir con su agenda, pese a los problemas de salud que atravesó y a la reciente intervención quirúrgica.

“Lo primero que quiero valorar es el esfuerzo que hizo el Papa porque es de público conocimiento los problemas de salud que tuvo, que ha sido sometido a una operación, y no ha suspendido la agenda que tuvo estos últimos tres días en Uruguay y hoy en Argentina. Para mí tiene un gran valor que el Papa, a pesar de sus dificultades, haya venido a cumplir su agenda”, afirmó el jefe del Poder Ejecutivo de Tucumán que estuvo acompañado de su esposa, Ana María Grillo; el diputado Javier Noguera y la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodriguez.

Sobre el contenido del discurso pronunciado en el Palacio Libertad, el Gobernador sostuvo que el Pontífice expuso las principales dificultades que atraviesa la Argentina y planteó una reflexión sobre las responsabilidades de quienes ocupan cargos de gobierno.

“Ha expuesto con total contundencia la problemática que tiene nuestro país. Es un hombre conocedor, y no tiene ningún tipo de problema de detallar cada una de las problemáticas que tiene nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra comunidad”, dijo el Gobernador tucumano.

Jaldo también destacó los planteos del Papa sobre el rol de la economía y su relación con las necesidades de la población. “Fundamentalmente dijo que la economía no puede estar por encima de la gente y que la economía tiene que estar al servicio de la gente, y no la gente al servicio de la economía”.

En esa línea, vinculó el mensaje del Pontífice con la necesidad de acompañar los indicadores macroeconómicos con respuestas concretas a las demandas sociales. “Y esto es lo que venimos hablando siempre de la macroeconomía, que la macroeconomía es importante, pero no suficiente”.

El mandatario tucumano también mencionó los planteos referidos a la salud, las personas con discapacidad y las oportunidades para los jóvenes. “Y también, no hay duda que tocó otros temas que tienen que ver con la salud de la gente, que tienen que ver con las discapacidades, tienen que ver con atender los problemáticas de los jóvenes para que no se vayan de la Argentina”.

Al respecto, consideró que el discurso abordó cuestiones que forman parte de la agenda cotidiana de la sociedad y que requieren respuestas de los distintos niveles del Estado. “Es decir, tocó los temas que permanentemente y cotidianamente lo hablamos pero que muchas veces por ahí no buscamos la forma de solucionarlo, así que la verdad que yo creo que ha sido contundente”.

Jaldo remarcó que el mensaje no estuvo dirigido a un sector político en particular, sino al conjunto de quienes ejercen responsabilidades institucionales. “Y esto no fue para un espacio político, no fue para una sola persona, fue para todas las clases políticas que hoy, gracias a la democracia, ejercemos cargos públicos, gracias a la voluntad del pueblo, ejercemos funciones institucionales. Es decir, no ha sido dirigido ni a una persona ni a un espacio político. Es para todo en general, por eso de alguna manera, todos nos tenemos que hacer cargo y responsabilizarnos de la palabra que hoy su santidad nos dejó en su 1º mensaje acá en la República”.

Finalmente, el Gobernador señaló al diario tucumano que el Pontífice convocó a los distintos sectores políticos e institucionales a asumir un compromiso común frente a las necesidades de la población.

"No tengamos duda que desde acá todos vamos reflexionando, porque su santidad de la manera que dijo los problemas, yo creo que hay que ser muy duro de corazón, muy duro de alma, y muy duro de cabeza para no entender lo que el Papa hoy no está pidiendo, y nos está pidiendo unión nacional y nos está pidiendo que juntos, de los diferentes niveles de gobierno, aportemos un granito de arena para solucionar la problemática de nuestra querida patria argentina”, cerró.

“Los problemas de la sociedad están primeros”

Al referirse al escenario político y electoral, el gobernador sostuvo que los próximos procesos electorales pueden profundizar las diferencias entre los sectores políticos y planteó la necesidad de preservar la institucionalidad y atender primero las demandas sociales.

“Se viene trabajando. Yo lo que creo es que el problema electoral nos va a llevar a dividirnos un poco más. Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de superar”, dijo.

Luego, Jaldo sostuvo: “Tucumán está en está en una situación electoral, la Argentina el año que viene entra en la situación electoral, y lo que hay que priorizar es la institucionalidad”.

Finalmente, remarcó: “Los problemas de la sociedad están primeros y están antes de cualquier objetivo de cualquier partido político”.