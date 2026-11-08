El papa León XIV llegó a la Argentina y comenzó su primera visita al país

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina, en el marco de su primera gira por América del Sur. El vuelo aterrizó a las 16.33 en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, procedente de Montevideo, para dar inicio a una visita que se extenderá hasta el próximo 11 de noviembre.

El pontífice desarrollará una agenda de cuatro días que incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El presidente Javier Milei lo recibió al pie del avión, antes del inicio de las actividades oficiales previstas para la jornada.

Entre los primeros compromisos se encuentran una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín, una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La visita tiene un significado histórico para el país, ya que representa el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años. El último pontífice que había visitado el territorio nacional fue Juan Pablo II, en abril de 1987.

El recorrido argentino forma parte de una gira sudamericana que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y concluirá el 17 de noviembre en Perú. Durante esos doce días, León XIV visitará diez ciudades.

Antes de emprender el viaje, el Papa expresó su alegría por regresar al continente en el que vivió momentos importantes de su vida: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”.