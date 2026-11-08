León XIV pidió una Argentina unida y llamó a la dirigencia a poner el bien común por encima de todo

El papa León XIV llegó a la Argentina con un mensaje que fue más allá de la bienvenida institucional. En su primer discurso oficial, ante el presidente Javier Milei, autoridades nacionales y representantes del cuerpo diplomático, llamó a fortalecer la unidad del país, cuidar la democracia y orientar las decisiones públicas hacia el bien común. Su exposición también tuvo una mirada sobre el trabajo, la educación, los jóvenes y la responsabilidad de las generaciones actuales frente al futuro.

“Me alegra profundamente encontrarme hoy en esta querida tierra Argentina”, expresó al comenzar. Como sucesor del apóstol Pedro, explicó que su visita busca encontrarse con la Iglesia que peregrina en el país y dirigirse a toda la Nación, especialmente a quienes tienen la tarea de servirla desde responsabilidades públicas.

La llegada, sostuvo, tiene un significado particular después de los doce años en los que la Iglesia Universal escuchó la voz de un pontífice argentino. León XIV recordó a Francisco y señaló que acercarse a la tierra donde comenzó su historia es también aproximarse a una trayectoria construida por generaciones de hombres y mujeres que contribuyeron a formar la Patria.

En ese recorrido, destacó la diversidad de la sociedad argentina, integrada por quienes nacieron aquí, quienes llegaron desde otros lugares y los pueblos originarios. También puso en valor la capacidad del país para abrir sus puertas y levantarse frente a las dificultades. “Ninguna generación comienza la patria desde cero; la recibe”, afirmó, al plantear que cada época tiene la responsabilidad de conservar y enriquecer la herencia común.

El Papa también evocó expresiones de la identidad cultural argentina, desde el Martín Fierro y las páginas de Jorge Luis Borges hasta el tango, las tradiciones del interior, el teatro y el mate compartido. Las presentó como parte de una memoria colectiva que debe ser transmitida y renovada por quienes vienen después.

Uno de los pasajes centrales del mensaje estuvo dirigido a la dirigencia política. León XIV sostuvo que la democracia no se limita al acto de votar, sino que también se construye mediante la participación, la libertad de expresar convicciones, el respeto por la ley y la confianza en las instituciones. En esa línea, llamó a escuchar, cuidar la palabra y buscar acuerdos, incluso entre quienes sostienen posiciones diferentes.

A quienes ejercen responsabilidades públicas les recordó que la autoridad encuentra su sentido más alto cuando se ejerce como servicio. Planteó que gobernar requiere prudencia, reconocer los límites del poder y orientar las decisiones hacia el bienestar de toda la comunidad.

La situación económica y social también ocupó un lugar destacado. León XIV subrayó que una de las condiciones esenciales para la dignidad de las personas es poder vivir del propio trabajo. Mencionó a quienes sostienen sus hogares desde el campo, las ciudades, los talleres, las escuelas y los hospitales, y pidió favorecer las oportunidades laborales, estimular la iniciativa privada y procurar que el crecimiento alcance a quienes enfrentan mayores dificultades.

En ese contexto, expresó su preocupación por las familias atravesadas por la incertidumbre, las personas que buscan empleo, los adultos mayores y quienes, aun trabajando, no logran cubrir las necesidades de sus hogares. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, remarcó.

El futuro de los jóvenes fue otro de los ejes del discurso. El Pontífice advirtió que las oportunidades que encuentren en la Argentina serán determinantes para que puedan desarrollar sus proyectos de vida. “Una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, señaló.

Para revertir esa situación, convocó a fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación. También pidió confiar en las nuevas generaciones y abrir espacios para que puedan aportar sus ideas y asumir responsabilidades. Su reflexión se extendió a quienes todavía no han nacido, al sostener que la responsabilidad hacia el futuro comienza por reconocer la dignidad de cada persona y cuidar la vida en todas sus etapas.

León XIV llamó, además, a proteger la riqueza natural de la Argentina y a promover un desarrollo que beneficie a las comunidades sin comprometer las condiciones de vida de las próximas generaciones. Al referirse a los avances tecnológicos y a la inteligencia artificial, señaló que su aplicación debe estar acompañada por una conciencia ética que contemple sus consecuencias.

En el plano regional, planteó la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países de América del Sur. Advirtió sobre amenazas como el crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas y la corrupción, y sostuvo que enfrentarlas requiere instituciones sólidas y una acción coordinada entre los Estados.

El discurso también reafirmó la misión de la Iglesia en la Argentina, a la que definió como una presencia que acompaña a los pueblos a través de la educación, la atención a los enfermos, el compromiso con los más pobres y la promoción de la paz y la reconciliación.

En el tramo final, León XIV dirigió su pensamiento a Nuestra Señora de Luján y retomó palabras del papa Francisco para pedir que la Argentina crezca como pueblo. Su mensaje concluyó con una convocatoria a mantener vivo el propósito de la unión nacional y a transmitir a las próximas generaciones una Patria a la altura de su historia y de sus posibilidades.

“Que quienes vengan después reciban una patria unida”, expresó el Pontífice.