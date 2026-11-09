Monteros: cómo funcionarán los servicios públicos este lunes 9 y martes 10 por el asueto por la visita del Papa León XIV





La Municipalidad de Monteros recordó a los vecinos cómo serán los servicios públicos este lunes 9 y martes 10, en el marco del asueto por la visita del Papa León XIV, y solicitó la colaboración de todos para mantener una ciudad más linda y limpia.

Este lunes 9 no habrá servicio de recolección domiciliaria ni de recolección de escombros, por lo que desde el municipio piden a los vecinos no sacar la basura ni los escombros a la vía pública durante esa jornada para evitar la acumulación de residuos en las calles.

El servicio se retomará con normalidad el martes 10, cuando la recolección domiciliaria y la recolección de escombros se realizarán en horario habitual.