Este martes la temperatura rompe la barrera de los 30°C



Este martes 10 de noviembre amaneció con buen tiempo en Monteros y se espera una jornada sin lluvias y con temperaturas agradables para la época. Según el pronóstico oficial del día, actualizado a las 06:18 horas, la mínima será de 14 grados y la máxima llegará a 31 grados.

A la mañana el cielo está algo nublado, sin probabilidad de precipitación, con una temperatura de 18 grados y viento del norte de 13 a 22 kilómetros por hora. A la tarde continuará parcialmente nublado, con apenas un 0 a 10 por ciento de probabilidad de precipitación, con 31 grados y viento del noreste de 13 a 22 kilómetros por hora. Y a la noche se mantendrá mayormente nublado, con un 0 a 10 por ciento de probabilidad de precipitación, con 25 grados y viento del oeste de 7 a 12 kilómetros por hora.

El cambio llegará el miércoles 11, cuando la máxima trepará a 34 grados y la mínima será de 19 grados, con cielo nublado y probabilidad de tormentas de 10 a 40 por ciento a la tarde y noche, con 19 grados a la mañana y 34 grados a la tarde. El jueves 12 será el día más caluroso junto con el viernes, con una máxima de 36 grados y una mínima de 21 grados, con probabilidad de tormentas de 10 a 40 por ciento a la tarde, con 21 grados a la mañana y 36 grados a la tarde.

El viernes 13 mantendrá el calor con una máxima de 36 grados y una mínima de 23 grados, con cielo nublado y probabilidad de tormentas de 10 a 40 por ciento a la tarde, con 23 grados a la mañana y 36 grados a la tarde.