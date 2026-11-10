Tres monterizas vivieron de cerca la visita del papa León XIV en la Catedral de Buenos Aires

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó imágenes multitudinarias y encuentros históricos, pero también experiencias personales que difícilmente se olviden. Para las monterizas Lorena Sánchez Tello, Karina Noble y Gisel Robles, el viaje a Buenos Aires significó la posibilidad de vivir de cerca una celebración encabezada por el Santo Padre y compartir esa experiencia con toda la comunidad diocesana.

Las tres viajaron desde Tucumán luego de organizar el traslado y el hospedaje desde agosto. Karina participó en representación de la parroquia Sagrado Corazón y Gisel por Nuestra Señora del Rosario, mientras que Lorena acompañó el recorrido y relató cada uno de los momentos vividos durante la visita representando a la Diocesis de Concepción

El viaje también tuvo una misión: registrar mediante fotografías, videos y entrevistas los acontecimientos más importantes de la presencia del Pontífice en el país. La intención es compartir ese material a través de los canales de comunicación de la diócesis, para que quienes no pudieron viajar también sean parte de esta experiencia.

Uno de los momentos más significativos fue la celebración de Vísperas que León XIV presidió en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, destinada a agentes sinodales. La participación de las representantes tucumanas fue posible gracias a una acreditación gestionada por el obispo, monseñor José Antonio Díaz, quien las incluyó en el listado de participantes. Luego recibieron por correo electrónico las credenciales con códigos QR que les permitieron ingresar.

La cercanía con el Papa convirtió aquella celebración en una experiencia profundamente emotiva. Las mujeres se ubicaron cerca de la nave central de la Catedral, por donde pasó León XIV para saludar a los presentes. Desde allí pudieron verlo a pocos metros y seguir de frente la celebración.

“Ha sido emoción pura. Hoy ha sido uno de los días más cerca y más tranquilos que hemos podido verlo”, relató Sánchez Tello. La profesora contó que durante la homilía el Pontífice también recordó al papa Francisco, un momento que volvió a despertar la emoción entre los asistentes.

“Yo prácticamente me he llorado toda la celebración. Era como que no podía creer que lo tenía de frente, siempre viéndolo por la televisión en el Vaticano y ahora tenerlo así tan cerca ha sido maravilloso”, expresó.

La experiencia incluyó además encuentros con integrantes de la Iglesia argentina. Antes de la celebración, los obispos se acercaron a saludar a los agentes sinodales de sus respectivas diócesis. En ese momento pudieron compartir un encuentro con monseñor José Antonio Díaz y saludar a monseñor Carlos Sánchez, el Obispo de Concepción y el Arzobispo de Tucumán, respectivamente.

También recordaron los encuentros que tuvieron durante el viaje con otros referentes de la Iglesia, entre ellos monseñor Ferrari y el cardenal Villalba, a quienes encontraron en el aeropuerto.

La presencia en Buenos Aires les permitió seguir otras actividades de la agenda papal. El domingo estuvieron en las inmediaciones del Palacio Libertad y lograron ubicarse cerca del sector por donde ingresó León XIV. Al retirarse, el Pontífice pasó frente a ellas en su vehículo, bajó la ventanilla y saludó a quienes se encontraban detrás de las vallas.

También participaron de la previa de la misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, donde pudieron observar los ensayos de la orquesta, los músicos, los cantantes católicos y el cuerpo de danza. "Gisel, gracias a una acreditación específica, tuvo la posibilidad de ubicarse más cerca para registrar imágenes y videos de la celebración", contó Lorena a MONTERIZOS

En su relato, Lorena también describió las dificultades para desplazarse por la ciudad durante la visita. Los operativos de seguridad, los cortes y los vallados obligaron a realizar recorridos más extensos y presentar acreditaciones especiales para ingresar a determinados sectores, incluso en las inmediaciones del hotel donde se hospedaban.

Más allá de esas complicaciones, las tres destacaron la alegría de formar parte de una convocatoria histórica y de poder llevar a sus comunidades imágenes y testimonios de lo vivido.

La experiencia todavía tendrá otro capítulo. Según adelantó Sánchez Tello, el grupo se prepara para viajar a Luján junto a integrantes de Cáritas, donde espera participar de la misa de la caridad prevista para el miércoles. Allí tendrán una ubicación cercana al Pontífice y podrán continuar acompañando las actividades de su visita.

“Feliz, feliz de estar viviendo algo impensado”, resumió la profesora. Para ellas, el viaje representa mucho más que haber visto al Papa de cerca: es una experiencia de fe, una oportunidad de encuentro con la Iglesia y la posibilidad de compartir con sus comunidades una alegría que, aseguran, las acompañará por mucho tiempo.