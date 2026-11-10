Martes 10 asueto administrativo: funcionamiento de los servicios

Este martes 10 de noviembre la actividad en Tucumán se verá reducida por el asueto dispuesto por el Gobierno provincial, pero no se trata de un feriado general. La medida alcanza a la administración pública y a las escuelas, por lo que no hay actividad escolar ni atención en oficinas de la administración pública provincial y municipal.

Los bancos, en tanto, permanecen cerrados en todo el país por disposición del Banco Central de la República Argentina, a través de la Comunicación A 8487, por lo que no habrá atención presencial en ninguna sucursal durante toda la jornada.

En cambio, los comercios y el sector privado abren con total normalidad, ya que el asueto no es obligatorio para las empresas privadas, por lo que la actividad comercial se desarrolla de manera habitual en toda la provincia.

En materia de salud, los hospitales, como el Regional Gral Lamadrid, mantienen únicamente guardias médicas, de enfermería y odontológicas de 24 horas, para garantizar la atención de urgencias y emergencias.

Por último, el transporte y los servicios urbanos funcionan con normalidad en San angel de Tucumán . Mientras que el servicio de transporte al sur de la provincia, como Tesa y Exprebus mantienen la frecuencia como día sábado.