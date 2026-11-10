Cambio en el calendario en ANSES: las nuevas fechas de cobro por el fin de semana largo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un rediseño de emergencia en el calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2026 para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La adecuación responde al cese de actividades en el sistema financiero durante el inicio de la semana por la agenda papal, lo que obligó al organismo a concentrar los pagos en tres jornadas hábiles e implementar pagos unificados para agilizar la atención en ventanillas bancarias.

En simultáneo con la reestructuración de fechas de ANSES, rige plenamente el reajuste mensual del 1,93% formalizado en las Resoluciones 303 y 304/2026 —atado al IPC de septiembre—, junto con la liquidación automática del bono de $70.000 destinado a los haberes mínimos.

Nuevo calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados según el DNI

Debido a la reorganización de los días hábiles bancarios, los pagos del primer tramo inician a partir del miércoles 11 de noviembre con la siguiente distribución por número de documento:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI finalizado en 0: miércoles 11 de noviembre

miércoles 11 de noviembre DNI finalizado en 1: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre DNI finalizados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre (pago conjunto y extraordinario para tres terminaciones)

viernes 13 de noviembre (pago conjunto y extraordinario para tres terminaciones) DNI finalizado en 5: lunes 16 de noviembre

lunes 16 de noviembre DNI finalizado en 6: martes 17 de noviembre

martes 17 de noviembre DNI finalizado en 7: miércoles 18 de noviembre

miércoles 18 de noviembre DNI finalizado en 8: jueves 19 de noviembre

jueves 19 de noviembre DNI finalizado en 9: viernes 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para los ingresos que exceden el piso garantizado, el cronograma se mantiene concentrado durante la última semana del mes:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre DNI finalizados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre DNI finalizados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

viernes 27 de noviembre DNI finalizados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Escala previsional de noviembre de 2026: montos con aumento y bono

Con la movilidad por inflación formalizada en el Boletín Oficial, los valores a percibir en mano durante el mes quedan fijados en los siguientes importes:

Jubilación mínima garantizada: haber mensual básico de $444.158,46 que, al sumarse el bono estatal de $70.000,00 , alcanza un ingreso de bolsillo de $514.158,46 .

haber mensual básico de que, al sumarse el bono estatal de , alcanza un ingreso de bolsillo de . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber base de $355.326,77 , que trepa a $425.326,77 netos con el adicional de $70.000.

haber base de , que trepa a netos con el adicional de $70.000. Jubilación máxima: queda delimitada en $2.988.765,82 mensuales (sin derecho al bono compensatorio).

queda delimitada en mensuales (sin derecho al bono compensatorio). Prestación Básica Universal (PBU): se posiciona en $203.182,22 .

se posiciona en . Bases imponibles salariales: la base mínima para aportantes se fijó en $149.592,45, mientras que el tope máximo imponible asciende a $4.861.685,38.

Claves y requisitos del bono extraordinario de $70.000

El bono de ANSES se acredita directamente en las cuentas de la seguridad social bajo las siguientes pautas: