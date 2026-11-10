Cambio en el calendario en ANSES: las nuevas fechas de cobro por el fin de semana largo
Las fechas de cobro según el grupo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un rediseño de emergencia en el calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2026 para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La adecuación responde al cese de actividades en el sistema financiero durante el inicio de la semana por la agenda papal, lo que obligó al organismo a concentrar los pagos en tres jornadas hábiles e implementar pagos unificados para agilizar la atención en ventanillas bancarias.
En simultáneo con la reestructuración de fechas de ANSES, rige plenamente el reajuste mensual del 1,93% formalizado en las Resoluciones 303 y 304/2026 —atado al IPC de septiembre—, junto con la liquidación automática del bono de $70.000 destinado a los haberes mínimos.
Nuevo calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados según el DNI
Debido a la reorganización de los días hábiles bancarios, los pagos del primer tramo inician a partir del miércoles 11 de noviembre con la siguiente distribución por número de documento:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI finalizado en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI finalizado en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI finalizados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre (pago conjunto y extraordinario para tres terminaciones)
- DNI finalizado en 5: lunes 16 de noviembre
- DNI finalizado en 6: martes 17 de noviembre
- DNI finalizado en 7: miércoles 18 de noviembre
- DNI finalizado en 8: jueves 19 de noviembre
- DNI finalizado en 9: viernes 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Para los ingresos que exceden el piso garantizado, el cronograma se mantiene concentrado durante la última semana del mes:
- DNI finalizados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
- DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
- DNI finalizados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
- DNI finalizados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
- DNI finalizados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre
Escala previsional de noviembre de 2026: montos con aumento y bono
Con la movilidad por inflación formalizada en el Boletín Oficial, los valores a percibir en mano durante el mes quedan fijados en los siguientes importes:
- Jubilación mínima garantizada: haber mensual básico de $444.158,46 que, al sumarse el bono estatal de $70.000,00, alcanza un ingreso de bolsillo de $514.158,46.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber base de $355.326,77, que trepa a $425.326,77 netos con el adicional de $70.000.
- Jubilación máxima: queda delimitada en $2.988.765,82 mensuales (sin derecho al bono compensatorio).
- Prestación Básica Universal (PBU): se posiciona en $203.182,22.
- Bases imponibles salariales: la base mínima para aportantes se fijó en $149.592,45, mientras que el tope máximo imponible asciende a $4.861.685,38.
Claves y requisitos del bono extraordinario de $70.000
El bono de ANSES se acredita directamente en las cuentas de la seguridad social bajo las siguientes pautas:
- Cobro íntegro: se transfiere completo ($70.000) a quienes cobran la jubilación mínima básica o la PUAM.
- Liquidación proporcional: aquellos jubilados y pensionados que perciban un haber básico mayor a los $444.158,46 pero que no alcancen los $514.158,46, reciben la diferencia justa en pesos hasta completar dicho importe garantizado.
- Carácter del beneficio: el bono es de naturaleza no remunerativa, por lo que no sufre retenciones impositivas ni descuentos por aportes de obra social (PAMI).
- Acreditación automática: el pago se deposita en la misma cuenta bancaria habitual y en la fecha que le corresponde al beneficiario según su DNI, sin necesidad de realizar trámites ni gestiones previas ante el organismo.