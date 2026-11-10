Tragedia en el sur tucumano: hallan sin vida al menor de 15 años que había desaparecido en el río Marapa

La búsqueda del adolescente de 15 años que había desaparecido en las aguas del río Marapa terminó este marte con el hallazgo de su cuerpo sin vida. El operativo se desarrolló en la zona de El Cajón, en Juan Bautista Alberdi, y el hallazgo se produjo alrededor de las 12.40.

El cuerpo fue localizado a unos 500 metros del sector donde habían comenzado los rastrillajes. La disminución del caudal del río, luego de que se redujera la liberación de agua desde el dique, favoreció las tareas de los equipos de rescate y permitió dar con el adolescente.

El menor había llegado al río durante la tarde del lunes 9 de noviembre junto a otros dos adolescentes, con la intención de refrescarse ante las altas temperaturas. Sin embargo, en determinado momento desapareció en el agua y se inició un operativo para intentar localizarlo.

Las tareas de búsqueda comenzaron durante la noche del lunes, fueron interrumpidas durante la madrugada y se retomaron este martes por la mañana. Finalmente, cerca del mediodía, los rescatistas encontraron el cuerpo.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios de Juan Bautista Alberdi y Concepción, efectivos de la Policía Lacustre, Infantería, Motorizada y personal de la Guardia Urbana Municipal.