martes 10 de noviembre de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1570Blue: $1555Bolsa: $1587.9CCL: $1664.9Mayorista: $1545.5Cripto: $1630Tarjeta: $2041

Papa León XIV en Argentina

Bienvenido Papa León XIV a la Argentina

10 Nov 2026

Cayó “Cote” tras un robo a un kiosco en Famaillá: recuperaron toda la mercadería

El procedimiento se inició tras una alerta del sistema de Monitoreo Municipal.

Un hombre de 33 años, conocido con el alias de “Cote”, fue aprehendido por la Policía en el barrio 250 Viviendas de Famaillá, luego de ser señalado como uno de los presuntos autores del robo a un kiosco ubicado frente a la Escuela Técnica N.º 1.

El procedimiento se inició tras una alerta del sistema de Monitoreo Municipal. Durante el recorrido, los efectivos interceptaron a uno de los sospechosos, mientras que el segundo logró escapar.

En un rastrillaje posterior, la Policía recuperó una mochila con golosinas, bebidas, galletas, útiles escolares y otros artículos sustraídos del comercio.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, debido a la ausencia de una denuncia formal, se ordenó la entrega de los elementos a su propietaria y, previo a las averiguaciones de antecedentes, la inmediata libertad del hombre.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Cayó “Cote” tras un robo a un kiosco en Famaillá: recuperaron toda la mercadería

Tragedia en el sur tucumano: hallan sin vida al menor de 15 años que había desaparecido en el río Marapa

León XIV reunió a miles de fieles en Córdoba en una multitudinaria celebración de fe

Cambio en el calendario en ANSES: las nuevas fechas de cobro por el fin de semana largo

Martes 10 asueto administrativo: funcionamiento de los servicios

Este martes la temperatura rompe la barrera de los 30°C