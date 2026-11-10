Cayó “Cote” tras un robo a un kiosco en Famaillá: recuperaron toda la mercadería

Un hombre de 33 años, conocido con el alias de “Cote”, fue aprehendido por la Policía en el barrio 250 Viviendas de Famaillá, luego de ser señalado como uno de los presuntos autores del robo a un kiosco ubicado frente a la Escuela Técnica N.º 1.

El procedimiento se inició tras una alerta del sistema de Monitoreo Municipal. Durante el recorrido, los efectivos interceptaron a uno de los sospechosos, mientras que el segundo logró escapar.

En un rastrillaje posterior, la Policía recuperó una mochila con golosinas, bebidas, galletas, útiles escolares y otros artículos sustraídos del comercio.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, debido a la ausencia de una denuncia formal, se ordenó la entrega de los elementos a su propietaria y, previo a las averiguaciones de antecedentes, la inmediata libertad del hombre.