Conmoción por la muerte de Marcos Camino, histórico referente de Los Palmeras

Marcos Máximo Camino, histórico referente y uno de los nombres más emblemáticos de Los Palmeras, fue encontrado sin vida este martes 10 de noviembre en un inmueble del barrio Alvear, en la ciudad de Santa Fe, donde funcionaba su estudio de grabación. Tenía 76 años.

El hallazgo se produjo durante la tarde, en una propiedad ubicada sobre calle Alvear al 4900. Según la información del caso, sus familiares lo habían visto por última vez durante el mediodía. Fue un familiar directo quien encontró el cuerpo y dio aviso a la Policía.

Al lugar acudieron efectivos de Orden Público y de Cuerpos, junto con el médico de la repartición policial y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), que constataron el fallecimiento.

La investigación quedó en manos del fiscal de Homicidios de turno, quien dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes. También ordenó que el cuerpo fuera trasladado a la morgue judicial para practicar la necropsia y establecer científicamente las causas de la muerte.

Los investigadores también analizarán las imágenes del sistema de cámaras de videovigilancia instalado en el inmueble, que podrían aportar información para reconstruir lo sucedido.

La noticia provoca una profunda conmoción en la música popular argentina. Camino fue una figura central en la historia de Los Palmeras, una de las bandas de cumbia santafesina más reconocidas del país, cuya trayectoria marcó a varias generaciones de seguidores.