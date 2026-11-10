EN VIVO: Más de un millón de jóvenes con el Papa León XIV en la Vigilia Juvenil

El papa León XIV protagonizó este martes por la noche un multitudinario encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El Pontífice llegó cerca de las 20.30 para participar de una vigilia que marcó el cierre de su tercera jornada de actividades en la Argentina.

Antes de llegar al lugar, León XIV aterrizó en Aeroparque, procedente de Córdoba, donde había celebrado una misa multitudinaria y mantenido un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Luego pasó brevemente por la Nunciatura Apostólica y se trasladó hacia Palermo.

En el último tramo del recorrido, subió al Papamóvil y avanzó lentamente por la avenida Del Libertador, donde miles de fieles lo aguardaban detrás de las vallas. Durante el trayecto saludó a los presentes, se acercó a quienes buscaban verlo de cerca y detuvo la marcha para bendecir a varios bebés. Muchos jóvenes iluminaron su paso con las linternas de sus teléfonos celulares.

Al llegar al escenario, el Papa subió a pie acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien le dio la bienvenida y puso en palabras algunas de las realidades que atraviesan las nuevas generaciones.

“Santo Padre, bienvenido. Estos jóvenes han venido de todos los rincones de nuestro extenso territorio para contarle sus luchas y desesperanzas. Muchos de ellos llevan marcas de dolor profundo”, expresó el arzobispo.

La vigilia reúne a jóvenes de distintas provincias que llegaron a Buenos Aires para compartir una jornada de encuentro con León XIV. La actividad se convirtió en uno de los momentos centrales de la visita papal y en una oportunidad para que el Pontífice estuviera cerca de las nuevas generaciones, en una noche atravesada por la fe, la emoción y la participación multitudinaria.