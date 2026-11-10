Monteros celebrará el Día de la Tradición con un acto y la 4° Fiesta Provincial

Monteros tendrá este miércoles una jornada dedicada a revalorizar las tradiciones argentinas, con dos actividades organizadas por la Municipalidad: un acto conmemorativo por el Día de la Tradición y una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Tradición.

La primera convocatoria será a las 9, en la plazoleta José Hernández, ubicada en la intersección de las calles Yapeyú y Congreso. Allí se realizará el acto por el Día de la Tradición, con una propuesta que también busca poner en valor ese espacio público y reafirmar el compromiso con el cuidado de los lugares que forman parte de la historia y la identidad de la ciudad.

Por la tarde, desde las 19, la celebración continuará en la plaza principal Bernabé Aráoz con la realización de la 4° Fiesta Provincial de la Tradición, que tendrá un desfile posterior por las calles de la ciudad.

Bajo el lema “Nuestras raíces, nuestra identidad”, la fiesta propone un encuentro para revalorizar las costumbres y celebrar las expresiones culturales que representan a la comunidad.

Ambas actividades son impulsadas por la Municipalidad de Monteros, a través de la Secretaría de Educación, Cultura, Deportes y Turismo y su Dirección de Cultura, junto al Honorable Concejo Deliberante. La invitación está abierta a toda la comunidad.