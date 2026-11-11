En VIVO: León XIV cierra su visita a la Argentina con una misa en Luján

El papa León XIV concluirá este miércoles su histórica visita a la Argentina con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde ratificará su compromiso pastoral con la defensa de los pobres y excluidos.

La celebración religiosa convocará a miles de fieles que llegarán hasta el santuario para acompañar al Pontífice en la última actividad de su agenda en el país. Entre las autoridades presentes estará el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien ocupará un lugar en primera fila.

En cambio, no se espera la presencia del presidente Javier Milei durante la misa. El mandatario despedirá a León XIV en el aeropuerto de Ezeiza, antes de su partida.

Previamente, el Papa visitó la cárcel de Devoto, donde celebró una misa junto a 75 personas privadas de su libertad. La actividad formó parte de su agenda pastoral y de su mensaje de cercanía con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Con la celebración en Luján, León XIV pondrá fin a una visita de varios días que incluyó encuentros con autoridades, celebraciones multitudinarias y actividades pastorales en distintos puntos del país.