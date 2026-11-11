León XIV se despidió de la Argentina con una misa multitudinaria en Luján: “Argentina, levántate y camina”

Con una convocatoria multitudinaria, el papa León XIV concluyó este miércoles su histórica visita a la Argentina con una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Más de dos millones de personas acompañaron la celebración, que marcó su última actividad oficial en el país antes de continuar su gira por América del Sur rumbo a Perú.

Al llegar a las inmediaciones del santuario, el Pontífice realizó las últimas cuadras a bordo del Papamóvil y saludó a los fieles que se concentraron a lo largo del recorrido. Al descender, fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien ya había participado de otras actividades durante la visita papal.

La ceremonia comenzó con una interpretación de Un nuevo sol, a cargo de un coro local. Antes de la misa, León XIV se acercó a niños y niñas con discapacidad para impartirles su bendición. Para la celebración eligió una casulla con los colores celeste y blanco, en referencia al manto de la Virgen de Luján y a la bandera argentina.

Durante la homilía, el Papa propuso un recorrido espiritual centrado en cuatro ejes: la reconciliación, la Palabra de Dios, la comunión y la misión. Desde el santuario de la patrona nacional, convocó a los argentinos a mirar las heridas del pasado y del presente, pero también a trabajar por un futuro en el que el amor y el encuentro puedan superar las divisiones.

Al referirse a la realidad social, mencionó las dificultades que atraviesan numerosas familias y comunidades. “Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares”, expresó.

Frente a esas situaciones, León XIV planteó la necesidad de impulsar procesos de perdón y reconciliación que permitan superar los conflictos y abrir nuevos caminos. El objetivo, sostuvo, debe ser “generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”.

El Pontífice también invitó a encontrar orientación en las Escrituras y recordó el pasaje de los discípulos de Emaús. En ese contexto, destacó el valor de la Biblia como guía para atravesar los momentos de incertidumbre y desaliento. “La Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino”, afirmó.

Uno de los momentos más significativos estuvo dedicado al papa Francisco. Desde el santuario de la Virgen de Luján, León XIV recordó la devoción que su antecesor tenía por la patrona argentina y evocó una de sus expresiones habituales: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

La comunión, otro de los ejes de su mensaje, fue vinculada con el compromiso concreto hacia quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. El Papa mencionó especialmente a las personas pobres, migrantes, enfermas y privadas de su libertad, y pidió que la solidaridad no quede solamente en palabras.

“Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados”, remarcó ante la multitud.

En el tramo final de la homilía, León XIV convocó a los fieles a asumir la misión de anunciar el Evangelio mediante las palabras y las acciones cotidianas. También recurrió a una referencia de san Agustín para destacar que la caridad debe orientar tanto el perdón como la corrección y la manera de dirigirse a los demás.

La oración de cierre estuvo dedicada a la Virgen de Luján. El Pontífice recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, fecha en la que la Iglesia celebra a la patrona argentina, y pidió por la misión que le fue confiada y por el pueblo del país.

“Argentina, levántate y camina”, expresó León XIV en uno de los pasajes más fuertes de su mensaje, ante una multitud que colmó la plaza y los alrededores de la Basílica.

Con esta celebración, el Papa puso fin a su agenda oficial en la Argentina, después de varios días de encuentros institucionales, actividades pastorales y misas multitudinarias. Su despedida dejó un mensaje centrado en la reconciliación, la solidaridad y la necesidad de construir una sociedad en la que nadie quede excluido.