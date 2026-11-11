Después de décadas, la plazoleta José Hernández luce renovada en Monteros

Después de décadas, la plazoleta José Hernández, ubicada en barrio Norte de Monteros, luce una nueva imagen tras una remodelación integral que permitió renovar sus instalaciones y recuperar este espacio público para el encuentro y la recreación de las familias.

La puesta en valor fue compartida con los vecinos en el marco de las actividades por el Día de la Tradición. El intendente Francisco “Panchito” Serra destacó la importancia de recuperar los espacios de los barrios y convocó a la comunidad a apropiarse del lugar y colaborar con su cuidado.

Entre los trabajos realizados se encuentra la renovación total de las caminerías y veredas perimetrales, además de la instalación de 14 nuevas columnas que cuentan con un total de 60 luminarias LED, destinadas a mejorar la iluminación del predio.

La intervención también incorporó juegos infantiles, entre ellos mangrullos, calesita y columpios. Se sumaron bancos, mesas, merenderos y cestos papeleros, mientras que los espacios verdes fueron recuperados mediante la colocación de césped, arbolado y especies ornamentales.

Según explicó el intendente, la obra fue ejecutada por administración municipal y estuvo orientada a mejorar la accesibilidad, la iluminación, la seguridad y las condiciones de uso de la plazoleta.

Serra agradeció especialmente a los obreros y empleados municipales que participaron de los trabajos, así como a los vecinos de barrio Norte por la paciencia y el acompañamiento durante el desarrollo de la intervención.

“Hoy tenemos una plazoleta renovada, hecha por administración; pero también una responsabilidad compartida: cuidarla, mantenerla y disfrutarla entre todos”, expresó el jefe municipal.

Finalmente, sostuvo que el objetivo es continuar recuperando y jerarquizando los espacios públicos de los distintos barrios, con lugares destinados al encuentro, la recreación y el disfrute de toda la comunidad. También agradeció al Gobierno de la Provincia por el acompañamiento.