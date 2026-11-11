Jaldo recibió a los estudiantes tucumanos que obtuvieron medallas en la Olimpiadas ATACALAR

El gobernador reconoció a los 27 alumnos de escuelas públicas y privadas que representaron a Tucumán en el certamen internacional realizado en Córdoba. Dieciocho estudiantes fueron premiados con medallas de oro, plata y bronce.

El esfuerzo, la preparación y el compromiso con el estudio tuvieron su reconocimiento en Casa de Gobierno. El gobernador Osvaldo Jaldo recibió a la delegación tucumana que participó en la Olimpiada Internacional de Matemática ATACALAR 2026, donde 18 de los 27 estudiantes que representaron a la provincia obtuvieron medallas por su desempeño.

La competencia se desarrolló del 26 al 30 de octubre en la localidad de Tanti, Córdoba, y reunió a estudiantes de nivel primario y secundario de Tucumán y de otras provincias argentinas, además de delegaciones de la Región de Atacama, Chile. Los representantes tucumanos consiguieron distinciones en distintas categorías y niveles educativos.

Durante el encuentro, Jaldo destacó la importancia de acompañar a los jóvenes en experiencias que fortalecen sus conocimientos y les permiten compartir instancias de aprendizaje con estudiantes de otros territorios.

“De los 27 alumnos que fueron, 18 trajeron medallas. En 18 casos fue reconocida su capacidad y preparación. Han traído medallas de oro, plata y bronce, y para nosotros es un orgullo que nuestros niños de escuelas públicas y privadas puedan participar juntos, porque la educación es una sola”, expresó.

El Gobernador también reconoció el compromiso de las familias y de los docentes que acompañaron la preparación de los estudiantes. En ese sentido, agradeció a la ministra de Educación, Susana Montaldo, por coordinar el viaje y destacó el esfuerzo cotidiano de los padres para sostener la formación de sus hijos.

Además, les pidió a los jóvenes que compartan lo vivido con sus compañeros para incentivar nuevas participaciones. “Ellos tienen que ser el espejo donde se reflejen los otros niños de las escuelas. Quiero que cuenten sus experiencias para seguir contagiando a muchos chicos y chicas más, para que puedan participar, viajar, compartir y mostrar el esfuerzo que significa prepararse para unas olimpiadas”, sostuvo.

Los estudiantes monterizos dinstiguidos

Categoría A - 1° Nivel - Puntaje perfecto

1° Puesto: Cruz Molina, Thiago Benjamín de la Escuela Normal Superior Teniente Gral. Argentino Roca de Monteros.

El alumno de 4to grado, que había sido informado como ganador de la medalla de 1er puesto individual y también medalla grupal en la instancia internacional en Córdoba, ahora confirma su primer lugar provincial con el máximo puntaje. Compartió el podio con Facundo Cutore Flores y Camilo Benjamín Budeo.

Categoría C - 2° Nivel

3° Puesto: Alcaraz, Lisandro, de la Escuela Técnica N° 1 de Río Seco. Es el alumno de 5to año de la Escuela Técnica de Río Seco que integra la región educativa. Obtuvo medalla en la competencia y compartió categoría con Valentina Llanos (1°) y Leandro Guerra (2°).

Categoría C - 3° Nivel

3° Puesto: Canteros, Sabrina - Colegio Santísimo Rosario de Monteros - Código 009 - 29 puntos. La alumna de 6to año, Categoría C, había sido destacada por obtener medalla grupal en la instancia internacional. En la instancia provincial logró el tercer lugar, detrás de Benjamín Atilio Augier y Nahuel Luna García Suaje.

A estos resultados oficiales se suma la destacada participación de Lara Santillán Cáceres, de la Escuela Técnica de Monteros, Categoría B2, quien obtuvo medalla de 3er puesto individual en la instancia internacional en Córdoba, representando a las escuelas técnicas y a toda la provincia de Tucumán.

La educación como base para nuevas oportunidades

Por su parte, la ministra de Educación, Susana Montaldo, valoró los resultados como una muestra del trabajo conjunto entre estudiantes, docentes y familias. También vinculó estos logros con las políticas educativas que impulsa la Provincia para fortalecer los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad.

“Ellos muestran el esfuerzo que hacen, pero también el acompañamiento de los docentes y de los padres. Para nosotros, las matemáticas hoy son una base importante para cualquier estudio que sigan en el futuro”, señaló.

Montaldo explicó que el Gobierno provincial puso énfasis en la enseñanza de inglés desde primer grado y en la incorporación de contenidos de computación. También mencionó el nuevo plan de alfabetización que comenzó en 2024 y la evaluación prevista para los alumnos de tercer grado.

“Estamos viendo los frutos de este esfuerzo que hace el Gobierno, porque estamos convencidos de que la educación es la que podrá darles un mejor futuro a los jóvenes y al país. Mi agradecimiento a los docentes y a los padres que apoyan a estos niños para que puedan lograr una formación sólida”, afirmó.

Participación de escuelas de toda la provincia

Daniel Ávila, referente de las Olimpiadas Matemáticas ATACALAR, explicó que los representantes tucumanos consiguieron primeros puestos en las distintas categorías y destacó la diversidad de instituciones que integraron la delegación.

“Son alumnos de primaria, de secundaria, de escuelas públicas y de gestión privada, también de escuelas técnicas. La competencia comienza en cuarto grado de primaria, con chicos de 9 y 10 años, y llega hasta el último año del secundario. En todas las categorías ganamos”, precisó.

Entre los establecimientos representados mencionó a la Escuela Normal de Monteros, la Escuela Técnica de Río Seco y la Escuela Secundaria Municipal Barrio Policial, entre otras instituciones.

Ávila también subrayó el acompañamiento familiar como un factor importante en la preparación. Explicó que, en muchos casos, las inquietudes de los estudiantes por aprender requieren un apoyo adicional al que reciben en las aulas.

Los estudiantes, protagonistas del encuentro

Los jóvenes también compartieron sus experiencias y contaron cómo vivieron la competencia, que combinó desafíos individuales y grupales con actividades de intercambio entre estudiantes de distintas provincias y países.

Martina Vidal Amarelo, alumna de quinto grado del Colegio Nueva Concepción, obtuvo el segundo puesto y expresó su alegría por el resultado. “Me sentí feliz. Yo quería salir tercera, primera o segunda, no me importaba, pero salí segunda y estoy feliz”, contó.

La estudiante también recordó el mensaje que les transmitió Jaldo durante el encuentro: “Nos dijo que teníamos que estudiar, porque era algo muy importante y que las horas que perdíamos de clases no las recuperábamos nunca”.

Camilo Benjamín Boedo, del Colegio Inmaculado Corazón de María de Tafí Viejo, consiguió el segundo lugar en la prueba individual y también obtuvo un reconocimiento en la instancia piloto. Además, relató cómo fue resolver los problemas de la competencia grupal junto a estudiantes de La Rioja y Santiago del Estero.

“Eran difíciles, porque nos daban tres problemas y entre los tres teníamos que resolverlos. A veces uno tenía un resultado y los otros no estaban de acuerdo, entonces entre los tres buscábamos la manera de llegar al punto”, explicó.

Por su parte, Clara García Pinto, alumna de tercer año del Instituto Vocacional Concepción, destacó el valor del intercambio y la posibilidad de compartir su interés por las matemáticas con otros jóvenes.

“Cuando me preguntan mis amigos o mi familia sobre las olimpiadas, hago mucho énfasis en disfrutarlo como una experiencia de viaje, de socialización y de conocer a un grupo de chicos que comparten el mismo interés que yo”, relató.

La estudiante consideró que estos encuentros también permiten acercar las matemáticas a quienes sienten cierta distancia con la materia en el ámbito escolar. “Es hermoso estar en las olimpiadas con chicos que ven la misma gracia y la belleza que yo veo en las matemáticas. Por eso, para mí sería importante incentivar siempre la participación, para que más personas puedan acceder a estas oportunidades y disfrutar de esta experiencia”.